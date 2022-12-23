隨全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX爆煲，幣圈陷入動盪時期，行業龍頭幣安（Binance）亦被推上風口浪尖。幣安昨天回應近期媒體及社區質疑，強調暫停USDC提現非出現流動性問題，亦表示所有用戶在幣安的資產都是1:1的支持，且用戶也有權利隨時提幣，幣安會全天候支持和服務用戶的提幣需求。平台透露，在12月12日至14日之間，幣安淨提款達到60億美元（約468億港元），「然而我們經受住了考驗」，更表示「我們將會在這一風波過後，贏得更多用戶的信任」。
幣安又表示，不會挪用用戶的資金去做任何的交易或投資，也沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上，少數負面個案並不能代表整個產業。許多人通過少數負面個案展開對加密行業的整體懷疑和攻擊，這說明整個行業的發展還有很長的路要走，作為行業領導者，幣安會承擔起更多責任，持續建設行業。
對於拒絕透露財務信息的事宜，幣安表示自己是一家私營公司，加上目前財務健康自給自足，沒有外部融資需求和外部投資者，現階段也無意上市，故並不需要公開詳細的財務狀況。幣安續指出，在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，已經或正在分享運營及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達6個月的披露過程。
關於Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安的問題，幣安稱Mazars是停止與包括幣安在內的所有加密企業的合作，並非只針對幣安。而對於傳統會計師事務所而言，對加密交易所進行鏈上整體儲備資產的驗證是非常困難的。幣安表示，加密企業整體儲備金的鏈上驗證是一個非常嶄新的領域，目前，平台仍在與願意為加密企業提供驗證服務的公司進行積極溝通，將會很快與大家分享最新的進展。
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