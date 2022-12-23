澳門落實由即日起，讓港、台及海外入境人士免落地核檢及「紅碼」，但須持採樣日後72小時內核檢報告，開始邁向通關復常。除了經港珠澳大橋往來的金巴，已增加班次之外，經香港往來澳門多間賭場的港澳快線，亦將於明日起恢復營運。