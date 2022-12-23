澳門落實由即日起，讓港、台及海外入境人士免落地核檢及「紅碼」，但須持採樣日後72小時內核檢報告，開始邁向通關復常。除了經港珠澳大橋往來的金巴，已增加班次之外，經香港往來澳門多間賭場的港澳快線，亦將於明日起恢復營運。
金巴現時每天已將從香港口岸發車的班次數目，由過往最低時只有6班，增至10班；經澳門口岸的班次則增至9班。將於明日恢復的港澳快線，根據最新時間表，只提供經太子往返澳門多間賭場酒店的路線，每日經香港及澳門對開四班。相比過往疫情前可經香港多個地點往返澳門多個地點，尚有距離。當地旅遊業界人士指，正待恢復海上航運及進一步復常，但是需時準備。
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