四年一度為期一個月的全球體育盛事——2022卡塔爾世界盃正式結束，CSM媒介研究香港電視觀眾收視（HKTAM）數據顯示，12月18日上演的一場阿根廷對法國冠軍戰，約200萬香港電視觀眾在電視機屏幕前，見證阿根廷睽違36年重奪大力神盃的精彩場面。深夜即由晚間11時至凌晨2時，整體電視收視率創今年新高，達24.9%，其中更有超過八成收看這場比賽。同時，深夜時段的平均每電視觀眾觀看時間，由上年同期的11月21日至12月18日的65分鐘提升至74分鐘，增幅逹14%。
儘管如此，該公司稱，數碼平台新媒體的崛起不容忽視：回顧上屆2018年世界盃冠軍賽，對比今屆的阿根廷對法國大戰，上屆的法國對克羅地亞冠軍戰，儘管兩屆均在同一時區進行，今屆收視率仍比上屆稍遜，尤其以年輕的25至34歲觀眾群跌幅更為顯著。這與在防疫措施放寬下，年輕球迷湧到酒吧觀看電視直播，可能是原因之一。但隨着跨平台傳播日益普及，一部分注意力分散到不同的小屏端，如桌上電腦、平板電腦及手機，分薄了電視大屏的觀眾人數。如短視頻平臺抖音在世界盃冠軍戰直播期間，最高觀看人數達到3700萬。
另外，內地主流媒體在世界杯期間，除了傳統電視直播回放，也加大了在微信、微博、段視頻平台的投放和互動，CSM V+ Scope融合媒體數據平台顯示，在世界盃期間，主流媒體在以上互聯網平台總發布量達到122萬條內容，傳播量超過2000億人次，而與世界盃相關內容的傳播量佔12.5%。
CSM指，隨著收看節目的設備越益多樣化，觀眾收看節目模式更碎片化，電視台及廣告商需要更科學化及精準地滿足到觀眾及廣告主的需求。電視台需要比以前更講究結合周邊地域收視，以至跨設備及平台的收看節目情況。這也將催生觀眾收視調查研究的技術和服務升級，以持續符合業界發展的需求。
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