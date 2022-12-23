扣稅延期年金銷售方面，當局指部分中介人沒有向收集喬裝客戶收集足夠資訊進行財務分析，而是跟據客戶偏好或其簡要的背景資料，如年齡、保費預算、預期年金收入期限等進行推介，當局認為不足以確保建議產品適用於客戶，亦有中介人沒有了解喬裝客戶的資金來源和財務狀況等資料，評估他是否有能力在繳付保費期內有足夠負擔能力。

當局指，有部分中介人只着重推介延期年金的優點，沒有充分向客戶提供和解釋相關的風險，例如部分中介人聲稱年金的非保證回報會高於零、通常優於保單利益說明的預期，或稱據保險公司過去分紅紀錄，以說明未來QDAP分紅可高度確定，惟非保證回報實際受投資回報、索償和保險公司盈利等影響。另外，亦有中介人表示QDAP是儲蓄計劃而非人壽保險產品，保險公司清盤後客戶仍可獲得 保證回報，亦有中介人稱 QDAP沒有收費，惟年金的保險費用和相關收費已包含在保費在內。

至於強積金扣稅自願性供款，監管當局指出，目前TVC與QDAP保費共用每年6萬元的扣稅額，有中介人沒有詢問客戶年齡或退休計劃，提供誤導資訊客戶，放大TVC缺點以勸阻開設TVC賬戶，如表示開戶時間較長、鎖定期較長提款資金不靈活、TVC回報較差等。當局指TVC或QDAP兩種不同的產品，有中介人在沒有考慮客戶情况作出推介，認為或是因為中介人基於銷售報酬考慮。

監管機構指出，中介人應確保介紹和建議的產品，是適合客戶現况，並提供準確和公平的資訊。當局將在制定監管計劃和相關措施時，考慮喬裝客戶計劃的結果，並按需要就結果與相關保險公司和中介人作出跟進，要求它們採取適當行動應對所發現的問題。監管機構亦將在持續的規管工作中，繼續監察業界就有關監管要求的合規情況。

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