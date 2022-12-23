為進一步加強應對氣候變化，集團承諾制定範圍一、二及三溫室氣體排放的減排目標，同時呼應集團的2030可持續發展願景。集團制定目標時，將會全面審視在中港的主要物業及建築活動，並繼續與價值鏈的各持份者緊密合作，從材料、建築系統以及施工方法等方面入手，冀在整個建築物生命周期中減少建築項目的碳排放；同時透過提升業務不同層面的能源管理，推動使用再生能源，以及改善廢物管理等方面，實施低碳營運。

恒地早前已訂立2030可持續發展願景，更於2021年制定了全新的能源消耗強度目標，目標在2030年前，將香港物業組合的能源消耗強度較2019基準年降低20%，及將中國內地物業組合的電耗量較2021基準年累計減少10%。

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