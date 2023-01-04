恒指今早高開174點，曾收窄至升88點，其後升幅擴大，最多曾升466點，半日高低波幅378點。

恒指半日升462點或2.3%，報20608點，大市成交金額741億元；國指升167點或2.46%，報7001點。恒生科技指數收報4376點，升3.39%。

藍籌股成交金額367.6億元，佔大市成交49.6%；科指成份股成交金額249.82億元，佔大市成交33.71%；國指成份股成交金額320.07億元，佔大市成交43.19%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、比亞迪（1211）、舜宇（2382）拖累大市。

藍籌56隻升，17隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升10.17%，收報21.35元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌9.59%，收報86.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報8.32元，升13.2%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報86.7元，跌9.59%。

恒指升穿250天線(20369.58點)。科指升穿250天線(4343.49點)。

北水南下合計淨流入33億元，較上日減少22.36%，連續第8日流入，累計流入174.17億元，對上一次連續8日淨流入是2022年10月17日。南水北上合計淨流入14.81億元人民幣，終止連續1日流出。

內地金穩委據報要求對具系統重要性房企給予更多融資支持。內房向上，中海外（0688）收報21.95元，升4.52%；龍湖（0960）收報26.45元，升9.52%；華潤置地（1109）收報37.45元，升2.32%；碧桂園（2007）收報2.85元，升5.95%。非藍籌內房方面，旭輝（0884）收報1.32元，升15.79%；寶龍地產（1238）收報1.78元，升10.56%；新城發展（1030）收報3.22元，升10.27%；時代中國（1233）收報1.6元，升9.59%。

舜宇（2382）擬發行美元計價可持續發展掛鈎債券。收報86.7元，跌9.59%。

內地據報擬煞停晶片投資，因疫情影響政府財力。晶片股向上，中芯國際（0981）收報16.92元，升0.59%；華虹半導體（1347）收報27.9元，升0.9%；ASMPT（0522）收報56.35元，升1.08%。

銀保監於去年底批准螞蟻消費金融增資引股東。阿里巴巴（9988）續升，收報95.8元，升8.07%。

海吉亞醫療（6078）折讓約8.7%配售 籌7.8億。收報57.25元，跌2.39%。

勵駿創建（1680）停止澳門的博彩中介業務。收報0.41元，跌3.53%。

建發（1908）去年合同銷售金額1215億人幣，按年跌6.6%。創上市新高，見23.55元，收報23元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見34.9元，收報34.55元，升6.31%；360數科（3660）創上市新高，見84.5元，收報83.45元，升2.71%；金山雲（3896）創上市新高，見2.5元，收報2.4元，升5.26%；建發（1908）創上市新高，見23.55元，收報23元，無升跌；美高梅中國（2282）創52周高，見10.4元，收報10.24元，升5.13%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報53.85元，升0.47%；六福集團（0590）創52周高，見26.4元，收報25.85元，升7.48%；康方生物（9926）創52周高，見49.4元，收報48.8元，升3.17%；康諾亞（2162）創52周高，見62.6元，收報61.1元，升11.5%；威高股份（1066）創52周高，見13.2元，收報13.1元，升0.46%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見17.68元，收報17.52元，升1.51%；同程旅行（0780）創52周高，見19.9元，收報19.62元，升1.24%；中國聯通（0762）創52周高，見5.3元，收報5.25元，升1.35%；招金礦業（1818）創52周高，見9.52元，收報9.47元，升3.5%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括艾伯科技（2708）低見1.17元，收報1.23元，跌9.56%；東原仁知（2352）低見7.78元，收報7.78元，跌0.26%；壹賬通金融科技（6638）低見1.34元，收報1.38元，跌6.12%；雙財莊（2321）低見0.45元，收報0.455元，跌1.09%。

2隻股份創52周低，包括力高集團（1622）低見1.46元，收報1.48元，跌0.67%；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，冠軍科技集團（0092）收報0.069元，升27.78%；大豐港（8310）收報0.102元，升17.24%；WAC（8619）收報0.041元，升17.14%；旭輝（0884）收報1.32元，升15.79%；時代鄰里（9928）收報1.18元，升15.69%；明源雲（0909）收報8.32元，升13.2%；旭輝永升服務（1995）收報5.18元，升12.36%；萬國數據（9698）收報23.3元，升12.29%；康諾亞（2162）創52周高，見62.6元，收報61.1元，升11.5%；順騰（0932）收報0.09元，升11.11%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）收報40.5元，跌28.82%；看通集團（1059）收報0.36元，跌12.2%；PLATT NERA（1949）收報0.187元，跌10.95%；衛龍（9985）收報9.44元，跌10.61%；舜宇（2382）收報86.7元，跌9.59%；艾伯科技（2708）創上市新低，見1.17元，收報1.23元，跌9.56%；中港照相（1123）收報0.125元，跌8.09%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.023元，跌8%。

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