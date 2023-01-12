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中銀航空租賃：去年共交付34架新飛機 簽訂78項租賃承諾

中銀航空租賃（2588）公布第四季及去年度營運資料，第四季度交付8架新飛機，售出11架自有飛機，簽訂13項租賃承諾。去年共交付34架新飛機，售出18架自有及代管飛機，共簽訂78項租賃承諾。

總經理兼首席執行官Robert Martin表示，去年是充滿挑戰的一年，繼續聚焦長遠發展並創下新的里程碑。包括2022年承諾購買的147架飛機在內，公司自1993年成立以來承諾購買的飛機總數超過1020架。如今公司已邁入經營的第30個年頭，將繼續為未來營收增長奠定堅實基礎。

副總經理兼首席運營官David Walton表示，去年公司取得良好的運營表現，接收了34架新飛機，向航空公司客戶移交了21架二手飛機，同時保持了位居行 業前列的低齡化機隊（平均機齡4.4年）和長剩餘租期（平均剩餘租期8.1年）。

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