中銀航空租賃（2588）公布第四季及去年度營運資料，第四季度交付8架新飛機，售出11架自有飛機，簽訂13項租賃承諾。去年共交付34架新飛機，售出18架自有及代管飛機，共簽訂78項租賃承諾。
總經理兼首席執行官Robert Martin表示，去年是充滿挑戰的一年，繼續聚焦長遠發展並創下新的里程碑。包括2022年承諾購買的147架飛機在內，公司自1993年成立以來承諾購買的飛機總數超過1020架。如今公司已邁入經營的第30個年頭，將繼續為未來營收增長奠定堅實基礎。
副總經理兼首席運營官David Walton表示，去年公司取得良好的運營表現，接收了34架新飛機，向航空公司客戶移交了21架二手飛機，同時保持了位居行 業前列的低齡化機隊（平均機齡4.4年）和長剩餘租期（平均剩餘租期8.1年）。
其他報道
百佳： PNS網購物流中心正式投入服務 料可處理超過３倍貨量
德昌電機：首3個財季營業額升6% 料全球經濟放緩抑制第4財季增長
全日沽空金額255億 比率升至16% 逾一周高 盈富沽空增14.5倍
中信里昂公布兔年風水指數 料恒指11月見頂 石油天然氣、科技業最旺
中汽協：12月汽車銷量按年下降8.4% 全年升2.1% 今年料增3%
花旗：今年恒指目標價上調2000點至25000點 看好互聯網版塊
恒指半日跌70點 科指跌1.8% 離岸人民幣升值至5個月最強
港航：今年增聘千名員工並加薪 料明年中航運力全面恢復至疫前水平