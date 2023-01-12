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六福港澳第三季同店跌8%  望2023財年同店維持增長

珠寶首飾股六福（0590）公布，截至2022年12月底的第三季整體同店銷售轉跌10%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌5%及21%。第三季港澳同店銷售則跌8%，當中黃金產品的同店銷售跌1%，定價首飾產品的同店銷售跌23%，零售收入按年跌6%。

集團指，由於金價回升及內地疫情嚴重，縱使10月份零售銷售表現不俗，及在相對上半年財年較低基數情況，整體同店銷售仍受影響轉跌。

港澳方面，第三季港澳同店銷售則跌8%，但香港於第三季的整體同店銷售增長仍有雙位數字升幅，並達13%﹔不過對比第二季達70%升幅，大幅放緩，主要因為金價於11月初重回升軌，使其黃金產品同店銷售增長從第二季度增加98%，放緩至增長19%。另一方面，其定價首飾產品錄得2%跌幅。

澳門則受內地疫情反彈的影響，儘管於10月份表現理想，惟其於11月及12月皆錄得重大跌幅，因此其第三季度的同店銷售跌45%。

集團第三季於內地淨增加106間店舖，包括2間「六福」店，24間「福滿傳家」店。截至2022年底集團於內地共有2999間店舖，包括2,847間「六福」店、78間「Goldstyle」店、65間「福滿傳家」店及9間「六福精品廊」店。

港澳方面，集團於第三季港澳自營分店並無變動，維持44間及16間，海外淨增加一間達9間。

集團指，儘管宏觀經濟及零售氣氛仍存在不確定性，隨著港澳與內地逐步有序通關，預期通關後將為各地市場帶來正面影響，加上受惠於第四季的低基數效應，視乎疫情的發展，集團期望其同店銷售增長於2023財年能維持正增長。

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