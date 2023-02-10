丘鈦科技（1478）公布今年1月產品銷量，旗下攝像頭模組銷售數量合計為2069.3萬件，按年及按月分別下跌56.6%及38.7%。集團1月的手機攝像頭模組共售出2048.3萬件，按年及按月分別下跌56.8%及37.1%；當中3,200萬像素以下攝像頭模組共售出1290.3萬件，按年及按月分別下跌62.2%及38.2%；3,200萬像素及以上攝像頭模組共售出758萬件，按年及按月分別下跌43.2%及35.1%；其他領域攝像頭模組售出21.1萬件，按年及按月分別下跌21.8%及82.8%。
指紋識別模組方面，今年1月銷售量為556萬件，按年及按月分別下跌47.5%及44.1%，當中電容式指紋識別模組共售出289.3萬件，按年及按月跌51.3%及30.4%；屏下指紋識別模組共售出266.7萬件，按年及按月跌42.7%及54%。
集團指出，攝像頭模組產品及指紋識別模組的銷量按月減少主要是由於農曆新年假期及客戶項目周期因素影響；按年減少主要是由於中國農曆新年假期因素，以及受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想。
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