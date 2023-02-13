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恒指收市跌26點 見1個月低 成交、北水流入減少 領展跌12%

港股受中美數據影響，早段承接美股跌勢向下，但A股受惠於上月新增貸款急增而上升，恒指一度止跌回升。市場觀望周二美國通脹數據，但美匯指數已率先升穿50天線，港元貶至7.85，離岸人民幣亦貶穿近日阻力，見1月6日後最弱。恒指跌幅收窄，但仍創1個月低，兩日累跌459點。領匯（0823）拖累大市，地產、金融股偏弱，內需、科技股上升。

領展曾跌最多16.4%，是2008年10月10日後最大跌幅，當日跌幅為17.42%。今曾低見52.5元，是2022年12月8日52.3元後最低。今日收市報54.75元，是2022年12月8日後收市新低，當日報54.4元。

恒指今早低開280點，早段曾跌最多390點，其後跌幅收窄，午後曾倒升最多39點，全日高低波幅430點。

恒指收市跌26點或0.12%，報21164點，大市成交金額1120億元，較上日減少6.43%，是2月7日1037.77億元成交後最少；國指升18點或0.26%，報7144點。恒生科技指數收報4374點，升0.29%。

藍籌股成交金額528.06億元，佔大市成交47.14%；科指成份股成交金額333.71億元，佔大市成交29.79%；國指成份股成交金額457.09億元，佔大市成交40.81%。

匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，36隻下跌，4隻無升跌。潤啤（0291）升4.91%，收報60.85元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌12.82%，收報54.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報63.25元，升3.18%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報26.6元，跌3.1%。

恒指受制於10天線(21531.69點)，下試50天線(20484.45點)。科指續低於10天線(4529.06點)，50天線(4317.19點)失而復得，暫守住250天線(4237.49點)。

北水南下合計淨流入31.86億元，較上日減少1.17%，連續第2日流入，累計流入64.1億元。南水北上合計淨流入6.92億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.84%，是2月10日後最大跌幅。今曾低見20799.91點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報21164.42點，是1月6日後收市新低，當日報20991.64點。連跌2日，累計跌459.94點，對上一次連跌2日是2月3日。

科指曾升最多0.76%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為3.24%。今曾高見4395.22點，是2月10日4527.4點後最高。今日收市報4374.9點，是2月9日後收市新高，當日報4571.71點。

現報4374.9元，升0.29%。

國指曾升最多0.62%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為1.75%。今曾高見7170.53點，是2月10日7284.41點後最高。今日收市報7144.45點，是2月9日後收市新高，當日報7313.73點。

現報7144.45元，升0.26%。

午後消息股表現

國泰（0293）取消2、3月部分返往香港及日本航班。收報7.77元，升0.65%。

今早及隔晚消息股表現

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）︰街市即日餸目標擴至13個街市，情人節推鮮花直送服務。收報5.38元，跌1.1%。

上周CEO、CFO齊齊減持，新東方在綫（1797）今早曾跌逾2成。收報51.75元，跌14.95%。

受工程延誤拖累，iPhone硬件訂閱計劃據報要推遲。舜宇（2382）收報99.85元，跌2.49%；瑞聲（2018）收報19.82元，跌3.08%。

國泰君安國際（1788）據報已暫停內地居民身份開戶。收報0.75元，跌1.32%。

耀才（1428）將暫停內地客戶口以待法規釐清，股價曾插14%。收報1.35元，跌12.34%。

吉利（0175）：極氪引資7.5億美元，寧德時代、Mobileye創辦人入股。收報11.74元，升1.03%。

舜宇光學（2382）發盈警，去年純利最多倒退五成半。收報99.85元，跌2.49%。

內房福晟國際（0627）湖南附屬公司破產。收報0.015元，跌6.25%。

傳內地南寧房貸年齡延長至80歲。中海外（0688）收報20元，跌0.74%；龍湖（0960）收報25.45元，升0.39%；華潤置地（1109）收報36.6元，升0.27%；碧桂園（2007）收報2.69元，升0.75%。

三江化工（2198）盈警，料去年虧損最多3.6億元人幣。收報1.6元，跌1.23%。

中國再保險（1508）盈警純利減七成。收報0.56元，無升跌。

2月國產網絡遊戲共批87款，騰訊（0700）網易（9999）有份。騰訊收報386.6元，升0.83%。

網易（9999）收報139元，升0.87%。

東方海外（0316）去年第四季收入跌三成半，全年收入升近兩成。收報132.6元，跌3.14%。

A股內房新城控股：無法與聯席總裁曲德君聯繫。曲德君亦為港股上市的新城發展（1030）的非執董。收報2.94元，跌1.34%。

卡賓（2030）料去年最多蝕1億人幣。收報1元，無升跌。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年跌逾56%至2069萬件。收報5.16元，升0.19%。

京東（9618）推出產業版ChatGPT，名為「ChatJD」。收報207.4元，跌1.43%。

綠城服務（2869）：吳志華辭任執董及授權代表職務。收報5.52元，升2.99%。

領展（0823）折讓30%供股，「五供一」籌188億元。領展王國龍：首建議供股因想有更強資本，捕捉機會。領展近年頻密收購，遇上加息周期。收報54.75元，跌12.82%。

聯合醫務（0722）今年新增2間影像中心，簽證體檢需求增加。收報0.8元，跌3.61%。

內地1月新增貸款勝預期兼創新高，社融增量13個月最多。建行（0939）收報4.95元，跌0.6%；工商銀行（1398）收報4.03元，跌0.25%。

鷹君（0041）︰李家超訪問中東加強兩地聯繫，續探索商業和投資夥伴機會。收報18.54元，跌1.59%。

九龍倉（0004）及九置（1997）齊發盈警，或盈轉虧。九龍倉見52周低18.7元，收報18.94元，跌1.87%。九置（1997）收報42.85元，跌2.94%。

破頂股表現

破頂股包括，建發（1908）創上市新高，見26.5元，收報26.35元，升2.33%；粉筆（2469）創上市新高，見14.1元，收報14.02元，升13.61%；越秀地產（0123）創52周高，見12.16元，收報12.06元，升1.86%；華住集團（1179）創52周高，見42.1元，收報41.45元，升3.63%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；博駿教育（1758）創52周高，見0.55元，收報0.385元，升104.79%；登輝控股（1692）創52周高，見2.39元，收報2.36元，升0.85%；鷹普精密（1286）創52周高，見3.1元，收報3.09元，升4.39%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括潤邁德醫療（2297）低見1.16元，收報1.18元，跌6.35%；微創腦科學（2172）低見13.88元，收報14.4元，跌3.61%；交運燃氣（1407）低見0.79元，收報0.79元，跌7.06%；淮北綠金（2450）低見0.87元，收報0.89元，無升跌。

4隻股份創52周低，包括東莞農商行（9889）低見6.6元，收報6.77元，升2.58%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，升3.92%；帝國科技（0776）低見4.81元，收報5元，跌3.47%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.355元，跌4.05%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）創52周高，見0.55元，收報0.385元，升104.79%；盛諾集團（1418）收報0.077元，升16.67%；粉筆（2469）創上市新高，見14.1元，收報14.02元，升13.61%；聯康生物（0690）收報0.061元，升10.91%；煜盛（1859）收報0.237元，升10.75%；中國智能交通（1900）收報0.171元，升10.32%；中國心連心化肥（1866）收報4.8元，升10.09%；中聯重科（1157）收報4.7元，升10.07%；光啟科學（0439）收報0.186元，升9.41%；美皓醫療（1947）收報0.54元，升9.09%；成實外教育（1565）收報0.177元，升8.59%。

下跌異動股，包括，檸萌影視（9857）收報20.2元，跌32.67%；新東方在線（1797）收報51.75元，跌14.95%；恒盛地產（0845）收報0.087元，跌13.86%；映客（3700）收報1.15元，跌12.88%；領展（0823）收報54.75元，跌12.82%；熒德控股（8535）收報0.112元，跌12.5%；耀才（1428）收報1.35元，跌12.34%；百盛商業（3368）收報0.152元，跌9.52%；中國環保科技（0646）收報0.68元，跌9.33%；德商產投服務（2270）收報1.1元，跌9.09%。

 

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