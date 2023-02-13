moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

耀才：暫停戶口不會對業務構成影響 上月純利9700萬 按月多賺35%

耀才證券（1428）公布，確認有關暫停戶口的安排，認為不會對集團業務及收益構成有任何影響。同時又公布，1月的未經審核稅後純利約為9700萬元，按月增35%，而至1月止首10個月，未經審核稅後純利為約5.1億元肨年增1%，當中的主要收入來源亦以香港客戶為主，佔集團收入約98%，足以證明進行上述措施對未來業務不會帶來影響；而盈利增長的主要原因是因為隨著香港整體經濟氣氛改善，及恒指上升所帶動，加上集團有效的成本控制所致。

公司亦金提到，於較早前已實施一系列的措施，集團早於2016年3月已將國內的資訊中心結束營業；到目前為止，並沒有任何國內營業地點；由開業至今，所有交易系統伺服器從未設於國內，全部設於香港；集團對遙距開戶的程序，均一直依據由證監會所定的遙距開戶要求，均做足以下審查：i.所有非親身到香港開戶的人士，均需要持有香港銀行帳戶作為結算帳戶，才可開戶；ii. 而開戶的人士必須透過其所登記的香港銀行帳戶存入不少於10,000元，以作身份認證。

公司指，為積極配合中國監管機構措施，集團在內地監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，亦率先自行執行，將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於2023年2月16日起全面暫停使用，直至待內地監管機構或證監會釐清相關的法規。

其他報道

GU香港首推網購服務 網絡旗艦店下月6日開幕

半島：每租一晚客房將捐10歐元援助土耳其地震災民

內地重新開放 蘋果輝瑞平治等跨國企業CEO擬訪華

「雨後」料下周批預售 月內開放示範單位

恒指收市跌26點 見1個月低 成交、北水流入減少 領展跌12%

匯豐伙紅十字會推出流動健康教育站

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清

調查：逾七成券商去年生意錄虧損

中證監新規月底生效 李惟宏：暫未有嚴重影響 將與業界積極溝通

國泰取消2、3月部分返往香港及日本航班