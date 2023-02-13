公司亦金提到，於較早前已實施一系列的措施，集團早於2016年3月已將國內的資訊中心結束營業；到目前為止，並沒有任何國內營業地點；由開業至今，所有交易系統伺服器從未設於國內，全部設於香港；集團對遙距開戶的程序，均一直依據由證監會所定的遙距開戶要求，均做足以下審查：i.所有非親身到香港開戶的人士，均需要持有香港銀行帳戶作為結算帳戶，才可開戶；ii. 而開戶的人士必須透過其所登記的香港銀行帳戶存入不少於10,000元，以作身份認證。

公司指，為積極配合中國監管機構措施，集團在內地監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，亦率先自行執行，將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於2023年2月16日起全面暫停使用，直至待內地監管機構或證監會釐清相關的法規。

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