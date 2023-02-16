英國《金融時報》報道，因應諮詢業務大幅放緩後，畢馬威（KPMG）將在美國裁員近2%，成爲四大會計師事務所中，首家在美國透過裁員來應對經濟疲軟的公司。畢馬威美國諮詢業務副總裁Carl Carand周三在內部宣布裁員消息，裁員將影響近700人。