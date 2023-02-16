moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

網傳「接力貸」升級綑綁子女「共同借貸人」可貸至百歲

內地網傳「接力貸」再升級，若置業人士子女作為共同借款人，最長可貸至100歲。據網上宣傳圖片顯示，擁國企背景的建發房產與南寧部分銀行合作將住房按揭貸款年齡加貸款期限放寬，只要子女作為共同借款人，最長可延至100歲。

該網傳宣傳圖片以「重磅利好」為題，涉及的包括十個建發的項目如建發和璽、建發璽院等。

據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤置業顧問指，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為準。

另有內媒向其中一個項目「建發央著」營銷中心查詢，工作人員回應海報是真的，但是2月15日晚上發出尚未最終落實。他又指，上述是「接力貸」，之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然后子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲，但指「是一個噱頭」。

但另一項目「建發央璽」營銷中心的工作人員則指，貸款年齡最長達100歲是一種誤解，借款人年齡不超過70歲的規定是不變的，變的是年齡與貸款年限之和最高不超過80歲。而100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年，這樣實際貸款年齡最長就到100歲了。

據內媒指，暫時建發旗下南寧分公司尚未回應上述內容是否屬實等問題，有工作人員指會向上級反饋，需要找相關人士回答，但暫未收到回覆。

其他報道

耀才：恢復內地客戶交易

畢馬威美國據報擬裁員700人 應對諮詢業務放緩

投資者將投資內地資金轉移 高盛增長型基金增加投資印度

ASML：一名內地前雇員竊取機密信息 據報涉及光刻系統

內地1月樓價持平 終止16個月連跌

「習近平是誰？」 微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符

瑞信續削減業務風險 將不再從事不良債業務

富達逆市擴充 招聘4000人

蘋果據報推遲發布其首款混合現實頭戴式設備

恒指高開134點 科指升0.9% 創科升2.2% 蔚來升4.6%

五礦資源：澳洲礦山發生事故 兩人失蹤 礦山已暫停運營

宏利全年多賺2.6% 派息增11% 擬再回購3%股份

港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

橋水達利歐：內地正贏得與美貿易戰 雙方仍可避免軍事衝突

內地連續5個月減持美債 持倉規模降至近13年最低

美股由跌轉升 道指升38點 納指連升3日 美2年10年期債息倒掛曾見紀錄最闊