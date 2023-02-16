內地網傳「接力貸」再升級，若置業人士子女作為共同借款人，最長可貸至100歲。據網上宣傳圖片顯示，擁國企背景的建發房產與南寧部分銀行合作將住房按揭貸款年齡加貸款期限放寬，只要子女作為共同借款人，最長可延至100歲。
該網傳宣傳圖片以「重磅利好」為題，涉及的包括十個建發的項目如建發和璽、建發璽院等。
據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤置業顧問指，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為準。
另有內媒向其中一個項目「建發央著」營銷中心查詢，工作人員回應海報是真的，但是2月15日晚上發出尚未最終落實。他又指，上述是「接力貸」，之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然后子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲，但指「是一個噱頭」。
但另一項目「建發央璽」營銷中心的工作人員則指，貸款年齡最長達100歲是一種誤解，借款人年齡不超過70歲的規定是不變的，變的是年齡與貸款年限之和最高不超過80歲。而100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年，這樣實際貸款年齡最長就到100歲了。
據內媒指，暫時建發旗下南寧分公司尚未回應上述內容是否屬實等問題，有工作人員指會向上級反饋，需要找相關人士回答，但暫未收到回覆。
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