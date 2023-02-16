該網傳宣傳圖片以「重磅利好」為題，涉及的包括十個建發的項目如建發和璽、建發璽院等。

據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤置業顧問指，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為準。

另有內媒向其中一個項目「建發央著」營銷中心查詢，工作人員回應海報是真的，但是2月15日晚上發出尚未最終落實。他又指，上述是「接力貸」，之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然后子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲，但指「是一個噱頭」。

但另一項目「建發央璽」營銷中心的工作人員則指，貸款年齡最長達100歲是一種誤解，借款人年齡不超過70歲的規定是不變的，變的是年齡與貸款年限之和最高不超過80歲。而100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年，這樣實際貸款年齡最長就到100歲了。

據內媒指，暫時建發旗下南寧分公司尚未回應上述內容是否屬實等問題，有工作人員指會向上級反饋，需要找相關人士回答，但暫未收到回覆。

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