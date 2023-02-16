內地民航局航空安全辦公室副主任吳世傑在月度新聞發布會上表示，1月份民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量3977.5萬人次，按年增長34.8%；民航貨郵運輸淡季特徵明顯，完成貨郵運輸量49萬噸，按年下降25.1%。
民航局運輸司副司長商可佳表示，換季後，隨著國際公商務人員往來和旅遊、留學等市場的逐步恢復，航空公司尤其是外航的航班運力調整也將逐步到位，國際航班量有望進一步增加。
從2月6日-12日當周航班執行情況看，內地已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班，比「乙類乙管」政策發布前一周（1月2日-8日）增長65%。通航城市對、通航國家和執飛航空公司數量分別恢復到疫情前25%、64%和80%。客運航班量總體恢復至疫情前的9%，中方航空公司執飛航班量佔比為62%。
吳世傑表示，1月份民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%；1月份共保障各類飛行38.3萬班，日均12,360班，日均按年增長10.1%，日均按月長63.3%。
自1月7日至2月15日的春運40天，民航運輸旅客5523萬人次，日均客運量138萬人次，較去年春運增長39%，恢復至疫情前（2019年）的76%。
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