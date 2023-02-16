moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地1月民航旅客運輸量增34.8%

內地民航局航空安全辦公室副主任吳世傑在月度新聞發布會上表示，1月份民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量3977.5萬人次，按年增長34.8%；民航貨郵運輸淡季特徵明顯，完成貨郵運輸量49萬噸，按年下降25.1%。

民航局運輸司副司長商可佳表示，換季後，隨著國際公商務人員往來和旅遊、留學等市場的逐步恢復，航空公司尤其是外航的航班運力調整也將逐步到位，國際航班量有望進一步增加。

從2月6日-12日當周航班執行情況看，內地已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班，比「乙類乙管」政策發布前一周（1月2日-8日）增長65%。通航城市對、通航國家和執飛航空公司數量分別恢復到疫情前25%、64%和80%。客運航班量總體恢復至疫情前的9%，中方航空公司執飛航班量佔比為62%。

吳世傑表示，1月份民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%；1月份共保障各類飛行38.3萬班，日均12,360班，日均按年增長10.1%，日均按月長63.3%。

自1月7日至2月15日的春運40天，民航運輸旅客5523萬人次，日均客運量138萬人次，較去年春運增長39%，恢復至疫情前（2019年）的76%。

 

其他報道

耀才：恢復內地客戶交易

畢馬威美國據報擬裁員700人 應對諮詢業務放緩

投資者將投資內地資金轉移 高盛增長型基金增加投資印度

ASML：一名內地前雇員竊取機密信息 據報涉及光刻系統

內地1月樓價持平 終止16個月連跌

「習近平是誰？」 微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符

瑞信續削減業務風險 將不再從事不良債業務

富達逆市擴充 招聘4000人

蘋果據報推遲發布其首款混合現實頭戴式設備

恒指高開134點 科指升0.9% 創科升2.2% 蔚來升4.6%

五礦資源：澳洲礦山發生事故 兩人失蹤 礦山已暫停運營

宏利全年多賺2.6% 派息增11% 擬再回購3%股份

港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

橋水達利歐：內地正贏得與美貿易戰 雙方仍可避免軍事衝突

內地連續5個月減持美債 持倉規模降至近13年最低

美股由跌轉升 道指升38點 納指連升3日 美2年10年期債息倒掛曾見紀錄最闊