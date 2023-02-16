近期內房旭輝（0884）旗下的境內債再向下殺，更有傳旭輝在中債增進擔保中項票的徵詢需求時遇冷，加上美元債重組問題，導致境內債及股價顯著下挫。不過今日旭輝在上交所發出公告，指境內債「20旭輝01」、「21旭輝03」在二級市場成交價格明顯偏離合理價值的情況，但公司近期生產、經營、銷售情況正常，境外重組有序推進中，境內債不存在違約或延付情況。
旭輝指，在人行及銀保監會出臺《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發
展工作的通知》後，公司與多家銀行機構簽署了戰略合作協議。截至目前，公司債務融資在《通知》政策指引下積極落實相關要求，滿足房地產企業合理融資需求。截至今日，公司所有公司債券均按時、足額償付利息，不存在違約或延遲支付的情況。
公司又提到，債務償付方面不存在重大應披未披事項，亦不存在其他重大應披未披情形。至於市場關注的旭輝控股境外債務重組事項，旭輝控股已於2022年12月12日發布的《內幕消息公告》披露了最新進展，目前仍在有序推進中。後續本公司將密切關注旭輝控股境外債務重組事項的最新動態，並就該事項重大進展發布公告，提請投資者及時關注。
旭輝指，公司經營業務正常推進，積極提升銷售和回款，有序安排各項融資和還款工作，積極維護境內融資，保障投資者權益。
此前有消息指，旭輝控股計劃最早於2月底推出離岸債初步重組方案，預計3月開始與離岸債權人就重組方案進行談判。
受公司澄清刺激，「20旭輝01」及「21旭輝03」今日盤中漲停，分別升30.55%及31.4%﹔「20旭輝01」將於今日15點27分起恢復交易，「21旭輝03」則已於10時14分起恢復交易。
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