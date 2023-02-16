moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

旭輝稱境內債無違約或延付 兩境內債一度漲停

近期內房旭輝（0884）旗下的境內債再向下殺，更有傳旭輝在中債增進擔保中項票的徵詢需求時遇冷，加上美元債重組問題，導致境內債及股價顯著下挫。不過今日旭輝在上交所發出公告，指境內債「20旭輝01」、「21旭輝03」在二級市場成交價格明顯偏離合理價值的情況，但公司近期生產、經營、銷售情況正常，境外重組有序推進中，境內債不存在違約或延付情況。

旭輝指，在人行及銀保監會出臺《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發

展工作的通知》後，公司與多家銀行機構簽署了戰略合作協議。截至目前，公司債務融資在《通知》政策指引下積極落實相關要求，滿足房地產企業合理融資需求。截至今日，公司所有公司債券均按時、足額償付利息，不存在違約或延遲支付的情況。

公司又提到，債務償付方面不存在重大應披未披事項，亦不存在其他重大應披未披情形。至於市場關注的旭輝控股境外債務重組事項，旭輝控股已於2022年12月12日發布的《內幕消息公告》披露了最新進展，目前仍在有序推進中。後續本公司將密切關注旭輝控股境外債務重組事項的最新動態，並就該事項重大進展發布公告，提請投資者及時關注。

旭輝指，公司經營業務正常推進，積極提升銷售和回款，有序安排各項融資和還款工作，積極維護境內融資，保障投資者權益。

此前有消息指，旭輝控股計劃最早於2月底推出離岸債初步重組方案，預計3月開始與離岸債權人就重組方案進行談判。

受公司澄清刺激，「20旭輝01」及「21旭輝03」今日盤中漲停，分別升30.55%及31.4%﹔「20旭輝01」將於今日15點27分起恢復交易，「21旭輝03」則已於10時14分起恢復交易。

其他報道

內地1月民航旅客運輸量增34.8%

網傳「接力貸」升級綑綁子女「共同借貸人」可貸至百歲

耀才：恢復內地客戶交易

畢馬威美國據報擬裁員700人 應對諮詢業務放緩

投資者將投資內地資金轉移 高盛增長型基金增加投資印度

ASML：一名內地前雇員竊取機密信息 據報涉及光刻系統

內地1月樓價持平 終止16個月連跌

「習近平是誰？」 微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符

瑞信續削減業務風險 將不再從事不良債業務

富達逆市擴充 招聘4000人

蘋果據報推遲發布其首款混合現實頭戴式設備

恒指高開134點 科指升0.9% 創科升2.2% 蔚來升4.6%

五礦資源：澳洲礦山發生事故 兩人失蹤 礦山已暫停運營

宏利全年多賺2.6% 派息增11% 擬再回購3%股份

港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

橋水達利歐：內地正贏得與美貿易戰 雙方仍可避免軍事衝突

內地連續5個月減持美債 持倉規模降至近13年最低