評級機構穆迪發表報告指，領展（0823）上周五公布供股集資，對信貸評級方面屬正面，原因是可以降低淨負債，及在A2評級水平增加財務上的緩衝。當中尤以供股集資淨額所得的40%至50%，用於償還現有債務80億至100億元，相當於落實收購兩項新加坡物業後，經調整淨負債總額680億元的14%。
穩迪指，今次領展供股，碰正其提出多項收購後，經調整淨負債相對除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）得出的槓桿急升之時。尤其領展宣布擬收購新加坡兩項商場並估計會保留收租時，其已預期，領展截至2024年3月底止年度的槓桿比率，會由2022年9月底止中期業績時的6.1倍，大升至約7.2倍。連帶經調整的EBITDA相對利息的比率，由原先的7倍，急降至3.8倍。
待領展完成供股後，穆迪料領展的經調整淨負債，會在2024年度預先預期的680億元，降至600億元的水平，償還部份債項後，供股所得尚餘資金，可用於其他投資。同時預期領展的備考經調整槓桿比率，會在2024年度改進至6倍水平，經調整EBITDA相對利息比率亦會增至4.6倍。若領展能夠為新投資的新加坡商場，物色到合資伙伴，該行料領展的財務比率會進一步改善，足以支持其維持在A2評級水平。
領展今日收市報53.75元，跌0.09%，連跌四日。最新的理論除權價為52.16元，供股權理論價為1.59元。
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