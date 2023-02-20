調查顯示，44%受訪者將通脹列為最關心的問題之一，僅次於勞動力成本和供應以及全球利率上升，分別是43%與39%。

儘管面對全球經濟衰退，但隨着香港與中國內地邊境重新開放，大部分香港中小企對未來12 個月的業務前景充滿信心；75%受訪者認為這將對他們的業務收入帶來正面影響，另有52%的中小企渴望在未來12個月內加快進軍大灣區的擴張計劃。

調查於今年1月16日至2月1日進行，共訪問470家香港中小企。

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