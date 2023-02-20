早前有報道指，中國電信在研發AI聊天機械人取得階段性成果，又稱積極關注產業版ChatGPT，並已具備相關技術研發基礎。消息刺激三大中資電訊股齊升，中電信A股（滬：601728）曾升停板，中電信H股（0728）亦一度升6.9%至4.2元，現報4.05元，升3.05%。
其餘兩電信商曾創近兩年半以來新高，中聯通（0762）曾上6.13元，現報6.03元，升3.79%；中移動（0941）曾升至59.35元，現報59.1元，升3.05%。
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