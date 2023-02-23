港交所（0388）公布年度業績，股東應佔溢利為 100.78 億元，好過預期，但較2021年所錄得的新高紀錄下跌20%，基本每股盈利7.96元，第二次中期股息3.69元。
期內收入及其他收益為184.56億元，勝預期，較2021年所錄得的新高紀錄下跌12%，EBITDA1為131.85 億元，同勝預期，但較 2021年下跌19%，EBITDA利潤率為72%，按年下跌6%。
港交所指，去年全年共有90隻新股於港交所上市，集資額達 1,046億元，而且當中有63隻新股是在下半年上市，為上半年的兩倍多。
年內，滬深港通北向及南向交易平均每日成交金額分別為人民幣1,004億元及317億港元，全年收入及其他收益達22.68億元，按年跌17%。
展望 2023 年，由於市場氣氛已有好轉，反映近期經濟數據勝預期，全球貨幣及財政緊縮政策有所放寬， 而中國亦承諾會繼續開放市場。部分不明朗因素仍會持續，尤其是在經濟復甦的力度和速度以及 烏克蘭緊張局勢方面的問題；不過，即使面對這些挑戰，港交所仍可發揮十足的優勢，在急速發展且互聯互通的全球市場中擔當愈益重要的角色。
單計去年第4季，股東應佔溢利為29.79億元，較2021年第四季上升 11%，創歷年第四季新高，每股盈利2.35元，收入及其他收益為52.01億元，按年升10%，創歷年第四季新高，EBITDA 利潤率為74%，與去年同期相同。
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