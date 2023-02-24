據內地《界面新聞》報導，光大証券（6178）近日與集團的工作會議中討論通過了對光大証券在港的平台光証金控的新一輪增資議案，增資額達3億美元，是繼2020年8月光大証券對光証金控完成23億港元增資後，再一次增資行動。
報導引述光大証券內部人士透露，光証金控行政總裁李明明在會議中強調，光証金控在香港的經營很不樂觀。上述工作會議中更通報，光証金控全年虧損額將達到4至5億港元。2022年上半年，光証金控實現營業收入5.51億港元，凈虧損為2.59億港元，而2022年下半年港股動蕩，交投清淡，全年數據恐更不樂觀。
據報導，形成虧損的重要主體為光証國際（前稱光大新鴻基），為幾年前光大証券溢價收購，收購後形成商譽超過13億港元。不過收購未達預期，相應的商譽還面臨數億元的減值壓力。年虧損額與商譽減值並非小數字，拖累光大証券全年業績。
報導又指，從光大証券香港分部內部人士處了解到，光証金控包括CFO在內的員工離職近半。
光証金控為光大証券在香港注冊的全資子公司，業務性質為投資控股和金融服務。光証金控以光大証券國際（前稱光大新鴻基）為主要經營管理平臺。
報導提到，光大新鴻基是早在2015年光大証券由香港新鴻基公司手中收購的公司，並由光大証券前董事長薛峰派業務總監李炳濤赴港完成收購，此收購案與疑令薛峰「爆雷」辭職的暴風集團收購英國體育版權公司MPS（MP&Silva Holding S.A）事件齊名。
當時光証金控以40.95億港元收購新鴻基公司持有的新鴻基金融集團70%股權。2020年11月，光証金控進一步收購新鴻基金融集團所持的30%餘股，令收購總對價達到了67.45億港元。
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