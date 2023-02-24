報導引述光大証券內部人士透露，光証金控行政總裁李明明在會議中強調，光証金控在香港的經營很不樂觀。上述工作會議中更通報，光証金控全年虧損額將達到4至5億港元。2022年上半年，光証金控實現營業收入5.51億港元，凈虧損為2.59億港元，而2022年下半年港股動蕩，交投清淡，全年數據恐更不樂觀。

據報導，形成虧損的重要主體為光証國際（前稱光大新鴻基），為幾年前光大証券溢價收購，收購後形成商譽超過13億港元。不過收購未達預期，相應的商譽還面臨數億元的減值壓力。年虧損額與商譽減值並非小數字，拖累光大証券全年業績。

報導又指，從光大証券香港分部內部人士處了解到，光証金控包括CFO在內的員工離職近半。

光証金控為光大証券在香港注冊的全資子公司，業務性質為投資控股和金融服務。光証金控以光大証券國際（前稱光大新鴻基）為主要經營管理平臺。

報導提到，光大新鴻基是早在2015年光大証券由香港新鴻基公司手中收購的公司，並由光大証券前董事長薛峰派業務總監李炳濤赴港完成收購，此收購案與疑令薛峰「爆雷」辭職的暴風集團收購英國體育版權公司MPS（MP&Silva Holding S.A）事件齊名。

當時光証金控以40.95億港元收購新鴻基公司持有的新鴻基金融集團70%股權。2020年11月，光証金控進一步收購新鴻基金融集團所持的30%餘股，令收購總對價達到了67.45億港元。

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