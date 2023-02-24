信託旗下花園道三號寫字樓出租率去年降6.3個百分點，至82.7%，平均租金跌7.94%至每平方呎99.7元。朗豪坊辦公樓出租率跌3個百分點，至93.3%，租金則為每平方呎46元，新增的美容和醫療行業租戶取代了部分遷出的傳統寫字樓租戶，但不足以填補所有空置單位。朗豪坊商場悉數租出，但續租租金下跌推低基本租金收入，令租金收益總額下跌3.1%至6.5億元。

去年第一季度爆發席捲全港的第五波疫情，令租戶和旗下物業整體租賃勢頭受到重大打擊，令租金收益總額跌5.5%，至23.59億元，物業收益淨額跌7.6%，至20.31億元。信託於去年12月31日，物業組合總值635.55億元，每基金單位資產淨值7.91元，跌4.1%。至於去年度虧損約7.49億元，比2021年度虧損約8.3億元收窄。

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