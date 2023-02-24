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冠君料2023財年利息支出續升 花園道三號續租受壓

擁有花園道三號及朗豪坊的冠君產業信託（2778）可分派收入再縮水，2022年度可分派收入按年跌13.6%至12.98億元，每基金單位分派按年跌14%至0.1956元，分派比率維持9成水平。冠君執董兼行政總裁侯迅、投資及投資者關係總監陸嘉萍指出，金融市場仍未明朗，加息持續，會考慮經濟環境、利息支出及資金需要，加權平均實際利率由2021年度的2.4%再升至2022年度的2.8%，預計2023年度將更高，因美息續加，HIBOR跟加，將會審慎理財，嚴控利息支出，但仍會物色優質項目，為信託帶多更好回報。

陸嘉萍又指，今年會為花園道翻新提升保留資金，但派息仍會維持最少90%水平。債務方面在一月已償還大部份債務，尚餘7億元貸款未還，但已未雨籌謀與銀行洽商獲得28億元授信額度可隨時動用，足夠覆蓋債務。

去年冠君的租金收益總額按年跌5.5%至23.59億元，當中花園道三號租金收益跌7.8%至13.46億元。而本港商廈空置率急升，中環更是重災區，花園道三號亦未能倖免。截至2022年底花園道三號寫字樓的空置率達到17.3%，即出租率僅82.7%，按年跌6.3個百分點﹔平均現收租金更跌穿百元關口，僅每平方呎 99.7元，是2018年來低位，較2021年底的108.3元跌8.6元。

2023年花園道三號需續租部分約佔11.9%，另有28.1%將提前進行租金檢討。問到續租的意向及租金調整情況時，侯迅表示，去年因商業活動減少，企業縮減規模、傳統寫字樓遷出中環等，中環商廈的吸納量是負數，冠君亦與其他中環業主一樣，受到供應增加、需求減少的問題影響，續租租金料會持續受壓，但租金檢討會在租約的前置條款或框架內進行，冠君已好努力應對此情況。

至於今年政府續派5000元消費券，侯迅料可令朗豪坊租戶受惠，加上通關後旅客增加，料今年零售市道將會復甦，希望能將商場無底租的租戶轉為有底租，亦希望能調整商戶的分成部分。

朗豪坊辦公樓2022年租金收益按年跌0.4%至3.63億元，出租率跌3個百分點至93.3%，現收租金則為每平方呎按1.1元至46元﹔朗豪坊商場2022年租金收益按年跌3.1%至約6.5億元，維持滿租，平均現收租金跌至每平方呎由2021年底的165.9元，跌至2022年底的157.1元。

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