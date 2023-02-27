公司表示，去年營運盈利合共增加8億元達109億元；在計入澳洲業務EnergyAustralia公平價值變動之前和之後，營運盈利分別下降23%至75.6億及51%至46.2億元。。

澳洲遠期能源合約致近30億公平值虧損

中電指出，與2021年比較，公司大部分業務的業績穩健持平，但集團的財務表現受到 EnergyAustralia的營運虧損，以及出售Apraava Energy額外10%權益所帶來的會計虧損影響。其中澳洲業務營運虧損52.67億元，主要因為簽訂遠期能源合約導致29.37位元公平值虧損。

去年香港電力需求輕微下降1.5%至348.24億度，部分原因是5月天氣較涼快致使住宅 客戶用電量減少，經濟放緩亦導致工商客戶的電力需求減弱，尤其是食肆、物業管理公司及零售店舖。然而，向數據中心的售電量持續上升抵消了部分影響。住宅客戶增加，客戶數目由2021年的271萬增加至275萬。

期內香港能源業務營運盈利84.03億元，按年升3.2%，中國內地營運盈利22.3億元，增34.3%。

中電績前收報56.15元，跌0.6%，半日成交5400萬元。

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