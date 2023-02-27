moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中電去年盈利大跌89%至9.2億 第四期中期息維持1.21元

中電（0002）公布，截至去年底止全年綜合收入按年增加20%至1006.6億元，勝預期，惟淨利潤9.24億元，按年跌89%，差過市場預期，每股盈利0.37元，董事會宣布派發第四期中期股息每股1.21元。

公司表示，去年營運盈利合共增加8億元達109億元；在計入澳洲業務EnergyAustralia公平價值變動之前和之後，營運盈利分別下降23%至75.6億及51%至46.2億元。。

澳洲遠期能源合約致近30億公平值虧損

中電指出，與2021年比較，公司大部分業務的業績穩健持平，但集團的財務表現受到 EnergyAustralia的營運虧損，以及出售Apraava Energy額外10%權益所帶來的會計虧損影響。其中澳洲業務營運虧損52.67億元，主要因為簽訂遠期能源合約導致29.37位元公平值虧損。

去年香港電力需求輕微下降1.5%至348.24億度，部分原因是5月天氣較涼快致使住宅 客戶用電量減少，經濟放緩亦導致工商客戶的電力需求減弱，尤其是食肆、物業管理公司及零售店舖。然而，向數據中心的售電量持續上升抵消了部分影響。住宅客戶增加，客戶數目由2021年的271萬增加至275萬。

期內香港能源業務營運盈利84.03億元，按年升3.2%，中國內地營運盈利22.3億元，增34.3%。

中電績前收報56.15元，跌0.6%，半日成交5400萬元。

其他報道

恒指半日跌149點 科指跌1.1% 北水第5日流入 海底撈升13%

濱海新區領導到恒大旗下恒馳天津廠調研  

騰訊據報去年投資次數按年大減近八成

紅杉資本據報削減投資中國半導體等科技企業

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 創逾1個月高

MI能源：核數師稱附屬公司為主席提供不合規擔保 主席已調任非執董

內地立場轉變 G20財長會議未能發布聯合公報

金茂服務料去年多賺最多九成

比亞迪據報將推新品牌越野車

螞蟻集團計劃減持印度Paytm

Twitter再裁員

恒指低開189點 跌穿250天線 科跌1.2%指20天線跌穿50天線 海底撈升10%

美國能源部：新冠疫情起源很可能是實驗室洩漏病毒

歐央行：下月或加息50基點

北水增持鼎豐 減持國美