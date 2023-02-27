集團指，中期溢利增加主要因從疫情中恢復過來後，主要市場的客戶需求增強，集團的製造收益因此增加、在人民幣兌美元貶值的主要帶動下，錄得外匯淨收益，以及完成出售虧損業務。

集團中期收入按年升2.6%至9.565億元，收益主要因製造業務的品牌客戶需求上升，毛利率按年升5.1個百分點至32.8%，主要由於人民幣兌美元貶值改善了毛利率。

按分類計，集團零售業務中期收益按年跌14.8%至2.325億元，主要因2022年下半年內地實施疫情政策所影響。製造業務方面，中期收益為7.169億元，自其外部客戶接獲的採購訂單較去年同期上升約9.9%。其主要由於從疫情中恢復過來後，品牌客戶在下達訂單時充滿信心，尤其是旅行用品訂單，而人民幣兌美元貶值亦在一定程度上提高了製造業務分部的毛利率

集團指，對零售業務抱有信心將在未來數年從疫情心中反彈過來，並已採取多項即時措施，例如檢討銷售點網絡，提升組織架構，致使資源得到更妥善分配，並加強自家電子商務團隊的能力，從而保持本集團長遠發展的實力。為豐富品牌組合，對任何潛在的品牌收購持開放態度。

同時，預計國內需求將得益於疫情中的市場活動加速復蘇而增長。由於過去十年中在中國建立了良好的零售網絡，既有線下商店，亦有線上渠道，預計零售分部在未來能實現令人滿意的成績，變成另一溢利來源。

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