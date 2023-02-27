陳翠玲（Gillian Tan）為陳唱國際主席兼執董陳永順之女，副主席兼董事總經理陳駿鴻的妹妹及執行董事陳慶良的姪女。

據公告，陳翠玲現為新加坡影視製作公司Munkysuperstar Pictures Pte Ltd及線上電視頻道Clicknetwork的創辦人兼總監，並在廣播電視、線上視頻及廣告領域擁有逾二十年經驗，擔任涵蓋各類有腳本及無腳本節目的執行製片人、導演、製片人及編劇，參與了十二檔電視節目、三十五檔線上節目及眾多國際大廠的品牌活動

陳唱國際指，鑒於其工作經驗，董事會認為陳翠玲能夠幫助集團深刻了解不斷變化的市場品味及喜好，尤其是針對亞洲新一代消費者。

陳唱國際指，與陳翠玲並無訂立服務合約，她並無固定董事任期，其董事袍金將由董事會參考其工作職責、現行市況及公司的經營表現及盈利能力釐定。

同時，公司委任陳翠玲將為董事會性別多元化帶來積極裨益，她曾在廣闊的太平洋地區生活及工作，擁有獨特的雙文化視角，都將有助於集團的前進發展。

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