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商辦類項目保交樓研討會在京舉行 萬科旭輝融創等高層出席

據內媒《中國證券報》等報導，商辦類項目保交樓、保民生化解金融風險研討會在北京舉行，會議重點分析商辦類項目中商改住產品的價格變動、存量及銷售情況，並指出對於有條件進行商改住、改為長租公寓的商辦類項目，需要進一步完善相關配套。

報導顯示，包括旭輝（0884）、萬科（2202）、融創中國（1918）、綠地等內房高層均有出席。

當中，旭輝北京副董事長張志軍在會上表示，目前旭輝持有一些一直沒有開發的商辦項目用地，商辦項目需要從規劃端解決產品存在的問題。商辦項目普遍面臨每戶面積設計過大、很難找到客戶的問題，需要通過更改設計完成改造，促進項目銷售。商辦類項目可以做養老、公租房、保障房等方面嘗試。

萬科北京副董事長胡廣元表示，商住房需要不斷完善融資渠道，在今年1月17日萬科和建設銀行聯合創立了初始規模100億元的建萬住房租賃投資基金，以收購存量長租房資產，在新型融資渠道的拓展上做了有效嘗試。

融創西長安壹號項目總經理張皓表示，融創在北京的商辦項目占整個主體量不大，但是項目定位較為高端，也面臨前期拿地成本高、入市項目價格倒掛的現象。商住房限購限貸政策較嚴的背景下，開發商需要找盤貨存量市場的路徑，尋找高質量目標客戶。

對於目前北京地區商住房的價格情況，匯力基金董事長、原中房集團董事長孟曉蘇在會上表示，目前北京地區商改住的商辦類項目售價普遍不高，大概是商品房平均價格的三分之一，北京平均房價在每平米6萬元左右，而商改住的商辦類項目每平米現在是2萬元左右。

對於北京地區商住房的大致規模，和裕地產助理總裁李楊表示，2009年至今，北京地區商辦類供地有6800萬平方米，基本上集中在2017年3月26日調控之前，在這之前商辦類供地已經達到5千多萬平方米。限購加限貸政策持續調控下，目前商辦類產品庫存有5千多萬平方米，行業需要尋找途徑讓資產能更有效的盤活起來。

至於綠地北京公司副總李志祺表示，綠地在北京的商住項目大概有一半在園區中。園區配套需要進一步完善，以此提高商業辦公項目對優質企業的吸引力。

江南集團董事長于全則表示，北京地區商辦新房項目多數在郊區，作辦公場所的比例較少，很多項目變成了商改住。目前，商住類住房相比住宅價格較低，作為住房使用的需求是存在的，但個人購買商住項目限制較多，導致成交和流動性較低。

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