網絡安全認證會員制非牟利組織(ISC)²調查顯示，今年一系列衰退陰霾下，網絡安全人員將最不受裁員潮影響，亦顯示高級行政人員視網絡安全專才為必要及有價值的資產。
(ISC)²在去年12月訪問了1,000名分布於英國、美國、新加坡、日本及德國的高級行政人員。研究指出，網絡安全對於準移民而言，是合理且可持續的職業選項，當中行業所需的可轉移技能，除了增加員工流動性之餘，亦使他們更易獲得理想薪酬，因目前全球網絡安全勞動力人才缺口多達340萬人。
八成半受訪者表示，今年裁員或無可避免，但亦預期網絡安全職位將最不受影響，只有一成的企業指他們將裁減網絡安全部門的人手。相比之下，人力資源（30%）、財務（24%）、營運（24%）、市場營銷（22%）及銷售（22%）等部門都更有可能被縮減人手。最大的原因是有近九成（87%）的受訪者相信減少網絡安全員工將令他們更易遭受網絡攻擊，同時亦明白到在全球都缺乏網絡安全專才的情況下，建立一個可靠的團隊並非易事。
數據亦反映企業對網絡安全團隊越發重視，其中，有51%受訪行政人員指，若無可避免需要裁員，他們亦會優先考慮招聘或重新聘用網絡安全從業員，其他會獲優先考慮的工種包括IT （49%）和研發工作（41%）。反之，市場營銷（35%）、財務（34%）、營運（31%）、銷售（30%）和人力資源（29%）的職位則較少被優先考慮。
其他報道
中電去年盈利大跌89%至9.2億 第四期中期息維持1.21元
恒指半日跌149點 科指跌1.1% 北水第5日流入 海底撈升13%
MI能源：核數師稱附屬公司為主席提供不合規擔保 主席已調任非執董
恒指低開189點 跌穿250天線 科跌1.2%指20天線跌穿50天線 海底撈升10%