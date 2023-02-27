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匯豐：58%移居香港受訪者因無法轉移信貸紀錄 處理基本需要時遇困難

匯豐近日進行調查，在9個市場訪問7177名現在或計劃未來移居外地，或最近5年回流人士。在已移居到香港的受訪者中，有58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯，例如申請流動通訊服務或信用卡等；過半數54%表示因為抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。

即將移居香港的受訪者中，有62%擔心到埗後如何管理現金流。同時，有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映了財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，全球化及科技發展令數碼遊牧或國際化的生活變得更加普遍。匯控全球的國際個人客戶人數達到600萬；在香港，每4名個人客戶便有1人使用其環球銀行服務，反映在高度全球化下，市場對環球銀行服務需求的潛力。利用該行環球及數碼服務協助客戶達成全球化的目標，是該行的重點發展方向。

匯豐表示近日提升環球銀行服務，其中個人客戶經匯豐香港流動理財應用程式，可向全球逾50個地區的匯豐及非匯豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。該行亦推出信用額環球配對服務，卓越理財客戶首次申請信用卡，可按照他們在匯豐其他市場所得的信用額處理審批，令申請信用卡的過程更便捷。該行亦可透過環球網絡，協助客戶於出發前在全球超過30 個地區開戶；並同時提供包括海外升學及海外按揭轉介等增值服務，支援客戶各種國際需求。

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