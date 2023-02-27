中電控股（0002）旗下中電總裁蔣東強表示，隨著經濟復蘇，估計售電量會輕微上升，但是亦要視乎復蘇步伐、疫情及天氣而定。他說，公司將在3月調整燃料費用，由原先每度62仙，提高至62.8仙，主要是反映去年11月、12月及今年1月的實際燃料開支情況去訂定，往往有滯後效應。隨著國際油價、煤價自高位回落，若趨勢能夠持續，他料燃料費用有機會下調。
他又說，公司已著手控制成本，核電供應亦佔比三分一，加上提升機組效率，及購買具價格競爭力的燃煤去生產，已經令到過去三年來電費保持平穩，同時因應政府的長遠減碳計劃，他們正著手提升天然氣發電比例，降低燃煤發電，亦會物色如海上資源甚至通過海外伙伴，去開拓零碳能源。雖然開發再生能源及零碳能源發電投資額高，但是因應資產的壽命可長達30至40年以上，因此攤分後，料對電價影響輕微。
為降低燃料價格持續上漲影響，蔣東強稱，中電已對弱勢社群及商戶，提供節能回扣、發起社區節能基金1億元向10萬個家庭現金資助，甚至向劏房戶提供800元資助，緩解對社會的影響。另集團在港因應2024至2028年的發展計劃，會與政府商討，因此目前要談及詳情，言之過早，但是若有進一步消息，將會公布。
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