moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地PMI勝預期 人民幣扭轉弱勢 見3日最強

內地製造業PMI公布後，人民幣扭轉弱勢，見3日最強。法興駐港首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong 表示，若人民幣與其他亞幣一道對美元走弱，有可能引發亞洲各國區域性的央行干預聯合行動，以防範出現貨幣貶值羊群效應。人大會議將於周日開幕，兩會期間人民幣匯率通常表現相對穩定。

離岸人民幣曾升值最多0.29%，是2月27日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9345元，是2月24日6.9116元後最強。現報6.9391元，跌0.22%。暫連續升值3日，累計升值0.0419元，對上一次連續升值3日是1月13日。

在岸人民幣曾升值最多0.18%，是2月28日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9229元，是2月24日6.9113元後最強。現報6.9288元，跌0.1%。連續升值3日，累計升值0.0313元，對上一次連續升值3日是1月13日。

其他報道

穆迪上調今明兩年內地GDP預測至5%

Wise：去年助客戶節省15億英鎊匯款費用

應用材料推新晶片製造設備 冀降行業對ASML依賴

匯控發156億永久後償或可轉換證券 股價升逾1%

財新2月製造業PMI 逾半年首次重上50 經濟進入後疫情修復期

內地2月製造業PMI升至近11年高 勝預期

恒指高開64點 科指升0.3% 碧桂園跌0.42% ASMPT升2.24%

碧桂園：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任

港股ADR升59點 夜期高水74點 美期亞股跌 創科、百威、蔚來等業績

ASMPT全年少賺17% 第四季跌70% 料行業下半年復蘇

美減息預期降 美債息上升、倒掛擴闊 美股向下 道指跌232點

北水增持盈富 減持天齊鋰業