離岸人民幣曾升值最多0.29%，是2月27日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9345元，是2月24日6.9116元後最強。現報6.9391元，跌0.22%。暫連續升值3日，累計升值0.0419元，對上一次連續升值3日是1月13日。

在岸人民幣曾升值最多0.18%，是2月28日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9229元，是2月24日6.9113元後最強。現報6.9288元，跌0.1%。連續升值3日，累計升值0.0313元，對上一次連續升值3日是1月13日。

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