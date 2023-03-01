內地製造業PMI公布後，人民幣扭轉弱勢，見3日最強。法興駐港首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong 表示，若人民幣與其他亞幣一道對美元走弱，有可能引發亞洲各國區域性的央行干預聯合行動，以防範出現貨幣貶值羊群效應。人大會議將於周日開幕，兩會期間人民幣匯率通常表現相對穩定。
離岸人民幣曾升值最多0.29%，是2月27日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9345元，是2月24日6.9116元後最強。現報6.9391元，跌0.22%。暫連續升值3日，累計升值0.0419元，對上一次連續升值3日是1月13日。
在岸人民幣曾升值最多0.18%，是2月28日後最大升值幅度。暫曾升值至6.9229元，是2月24日6.9113元後最強。現報6.9288元，跌0.1%。連續升值3日，累計升值0.0313元，對上一次連續升值3日是1月13日。
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