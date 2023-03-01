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TVB與淘寶合作舉行電商直播

電視廣播（0511）宣布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播（TVBC），與內地最大的數字零售平台淘寶達成合作意向。雙方將於年內共同發展超過48場電子商貿直播，此合作預計為其帶來千萬港元級別的收益。

TVBC旗下之電商賬號「TVB 識貨」，將與一眾TVB藝人，於3月7日作首場直播秀，並進駐淘寶直播間，借助淘寶強大的流量與TVB藝人線上直播，帶動實時互動，為消費者打造更創新、更有價值，同時充滿娛樂性的電商新體驗、內容變現，全面啟動TVB電子商貿直播的重大里程碑。

TVBC總裁彭明曄表示，他們很高興和淘寶達成這次的合作意向。 在瞬息萬變的數字商貿年代，直播帶貨已逐步成為消費常態。TVB也在積極地通過電子商貿投資、供應鏈業務合作等方式入局，並取得了一定的成績。他們相信這次的合作將進一步完善TVB内地電商業務的佈局，令TVB在內地龐大的電商直播行業上分一杯羹。淘寶直播總經理程道放表示，TVB入淘開播，有望將其『人氣』轉化為『購買力』，雙方實現雙贏。

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