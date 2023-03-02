moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

DFI：2022年度轉蝕1.15億美元 應佔美心基礎利潤3800萬美元

經營惠康超市及美心餐廳合營的DFI，公布2022年度全年度業績，由盈轉虧，虧損達1.15億美元。受到疫情、通脹壓力及有增加數碼投資，基礎溢利則按年大跌72%，只有2900萬美元。每股派末期息2美仙，按年大減69.2%。

該集團指，去年下半年的基礎溢利表現有顯著改善，獲利8000萬美元，相對去年上半年出現虧損5200萬美元。隨著集團持續轉型，幫助業務改善，料可以於今年繼續改善，但是有需要監察通脹及消費者情緒的變化。

香港業務在去年受到第五波疫情及封控措施影響，令到消費者行為顯著轉變，並對供應鏈及店舖營運構成壓力。但是在港的萬寧藥房仍然能夠增加市場佔有率。內地永輝超市虧損收窄，東南亞市場則受惠於經濟重啟，但是當地民眾出外旅行及對其他服務需求，加上不再居家飲食，已減少了對零售超市業務的需求。

DFI又指，應佔聯營公司虧損3500萬美元。當中合營的美心集團，去年經過上半年虧損後，下半年已恢復盈利，集團全年應佔美心的利潤約3800萬美元。同時，其應佔內地市場的永輝超市虧損約8000萬美元。

其他報道

WeChat Pay HK：港人跨境消費筆數升7倍  截至2月用戶數突破500萬  

嗶哩嗶哩去年經調整淨虧損擴大至67億人幣

禹洲林龍安建議將優質民企列可增信名單 助公開發債

零售協會：與內地通關後人流及生意中規中矩

證監會：投資者識別碼制度將於3月20日實施

恒生成立90周年 推抽獎活動送招牌財神金牌

聯想遭楊元慶連番減持

港交所：將開設倫敦辦事處

東亞推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶

醫脈通盈喜 料去年多賺近1.5倍

全日沽空金額217億 比率升至1個月高 三大指數ETF佔沽空金額三甲

置富去年可供分派收益跌一成 每基金單位派0.4415元

摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅

港1月零售按年升7% 勝市場預期

美債、匯回升 恒指收市跌190點 成交減28% 北水增1倍 近一周最多

賭王胞姊何婉鴻逝世 享壽106歲

華為國際與新世界聯手開發PropTech 推展至大灣區及海外

百威亞太：2月啤酒銷量按年增兩成

匯控小股東擬提股東會決議 平保：待動議公開後作研究

虛擬保險保泰委財庫局前局長劉怡翔任獨董

半日沽空金額109億 南方恒生科技沽空金額最多

【有片：埋身擊】標普指數期貨 有機會下試低位

香港寬頻：I Squared稱或提收購 公司擬進一步討論 午後復牌