該集團指，去年下半年的基礎溢利表現有顯著改善，獲利8000萬美元，相對去年上半年出現虧損5200萬美元。隨著集團持續轉型，幫助業務改善，料可以於今年繼續改善，但是有需要監察通脹及消費者情緒的變化。

香港業務在去年受到第五波疫情及封控措施影響，令到消費者行為顯著轉變，並對供應鏈及店舖營運構成壓力。但是在港的萬寧藥房仍然能夠增加市場佔有率。內地永輝超市虧損收窄，東南亞市場則受惠於經濟重啟，但是當地民眾出外旅行及對其他服務需求，加上不再居家飲食，已減少了對零售超市業務的需求。

DFI又指，應佔聯營公司虧損3500萬美元。當中合營的美心集團，去年經過上半年虧損後，下半年已恢復盈利，集團全年應佔美心的利潤約3800萬美元。同時，其應佔內地市場的永輝超市虧損約8000萬美元。

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