公司續稱，該沽空報告缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，以及對公司公開文件的全面解讀。

中通快遞董事會包括審計委員會正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。公司將按照美國證交會、紐交所及香港聯交所的適用規則及條例要求，適時作出進一步的披露。

公司重申，將致力保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則及法規作透明和及時的披露。中通快遞保留採取適當行動保護本公司及 其股東權利的一切權利。

其他報道

瑞銀：6000億散戶資金將流入內地股市

內地公募基金發行續回升 創半年高

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至個半月高

嘉利國際擬實物分派 拆嘉創房地產以介紹形式主板上市

人行易網：過去3年高風險金融機構數量削半 下一步推《金融穩定法》

美國商務部長考慮今年訪問內地 另稱正研限制對華投資

美商務部列28內企入實體清單 包括華大基因、浪潮、擬港上市AI第四範式

人行劉國強：經濟好轉維持正常貨幣政策 對通脹保持警惕

香港2月PMI升至53.9 創9個月高 商業信心飈至破紀錄高峰

財新中國2月服務業PMI升至半年高 好過預期

恒指高開273點 科指升2.5% 齊上試20天線 科指升穿10天、250天線 嗶哩嗶哩升10%

復星旅遊文化據報擬整體出售Thomas Cook

聯儲局Bostic預計夏中或夏末或暫停加息

港股ADR升147點 夜期高水246點 美期跌亞股升 鷹君等業績

聯儲局鴿派言論 道指見兩個月最大升幅 升341點 美10年債息4個月高 債息倒掛收窄

北水增持中電信 減持恒生中國企業