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中通快遞：沽空機構報告指控無依據

中通快遞（2057）發公告，以回應沽空機構Grizzly Research在一份報告中的指控。 公司認為，該報告並無依據，包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。

公司續稱，該沽空報告缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，以及對公司公開文件的全面解讀。

中通快遞董事會包括審計委員會正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。公司將按照美國證交會、紐交所及香港聯交所的適用規則及條例要求，適時作出進一步的披露。

公司重申，將致力保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則及法規作透明和及時的披露。中通快遞保留採取適當行動保護本公司及 其股東權利的一切權利。

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