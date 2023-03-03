匯豐香港區財富管理及個人銀行業務部周燦賢補充，去年網購增長亦錄近接近3成。有見及通關後旅遊數字上升，將會因應客戶需要推出更多信用卡兌換里數的優惠。

匯豐今日推出首個「獎賞錢 e-Shop」合作商戶專頁，匯豐白金Visa卡持卡人可於 Reward+以「獎賞錢」選購百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的精選商品。甘家儀稱，已有逾10萬名持卡人將信用卡綁定到 「易賞錢」應用程式，同時持卡人去年下半年在百佳、屈臣氏及豐澤的平均消費額亦比前年同期上升逾4成。

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