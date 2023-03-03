匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貨款主管甘家儀表示，隨疫情放寬及開始復常，去年下半年信用卡簽帳已錄得雙位數字增長，通關亦帶動去年第4季海外消費上升約50%。不過，她認為口罩令放寬後，對市場消費影響不大，市民已經習慣外出用膳及消費。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務部周燦賢補充，去年網購增長亦錄近接近3成。有見及通關後旅遊數字上升，將會因應客戶需要推出更多信用卡兌換里數的優惠。
匯豐今日推出首個「獎賞錢 e-Shop」合作商戶專頁，匯豐白金Visa卡持卡人可於 Reward+以「獎賞錢」選購百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的精選商品。甘家儀稱，已有逾10萬名持卡人將信用卡綁定到 「易賞錢」應用程式，同時持卡人去年下半年在百佳、屈臣氏及豐澤的平均消費額亦比前年同期上升逾4成。
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