合作協議分兩範疇，包括Aerosim將可在其航空培訓課程中使用波音的AGT飛行理論作教學，而修畢相關航空先修課程的學員可憑有關資歷銜接澳洲多所大學的航空專業學院或碩士課程。

協議第二個範疇是Aerosim與其訓練機器將可使用波音公司的實時空中地圖程式 ForeFlight作培訓用途，為亞太區首間獲授權使用ForeFlight作訓練用途的培訓機構，大大提升模擬飛行訓練的真實感以及實用性。

Aerosim執行總監曾浩銘在簽約儀式上表示，隨全球全面通關加上國家《十四五規劃》中將香港發展成國際航空樞紐的藍圖，淨以香港計算，粗略估計航空業需要10 萬至20萬人才，當中並未計算整個亞太區約100萬人才需求。因此，未來10年航空培訓市場的價值可達萬億港元；而Aerosim很榮幸能夠與航空業翹楚波音公司合作，一同把握這個機遇。

Aerosim為香港科技園公司2022年創科培育計劃的畢業初創，也是現屆企業加速計劃的創業公司之一，希望藉著這次機會衝出香港，打入亞洲的航空培訓市場。

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