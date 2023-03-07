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Deel調查：85%受訪者願意在香港以外市場招聘人才

人力資源管理平台Deel今日公布「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」，調查結果發現人才短缺是企業目前面臨最大及緊迫的挑戰，即使香港市場逐漸開放，84%受訪者認為遙距工作適用於其業務發展，當中47%受訪者認為可降低成本；亦有37%認為可吸引更多人才。

同時，85%受訪者表示願意在香港以外的市場招聘人才，為他們的業務尋找最優秀的團隊，92%受訪者來自科技行業。此外，15%受訪者表示不願意進行全球招聘的受訪者，63%指香港以外地區沒有實體企業或團隊，24% 就認為合規招聘、資薪和管理海外人才十分困難。

亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，疫情後遙距工作已成為常態，人才競爭亦持續升溫，公司可利用遙距工作降低成本和吸引更多人才。

Deel去年5月在港推出服務，至今發展迅速，客戶包括Casetify、Airwallex及Animoca Brands等；平台最近估值已達120億美元，錄得2.95億美元年度經常性收入，按年增長逾4倍。

Deel於2023年2月委託Rakuten Insight進行調查，評估250名來自各行各業的香港商業決策者對工作和招聘前景的看法。

 

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