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恒指收市跌125點 失守20000關 三大指數見本月最低收市價 成交、北水流入減少

鮑威爾稱未就加息幅度作決定，市場觀望周五數據，午後美10年期債息重上4厘，美匯指數下跌，美期下跌但走勢平穩，今早內地公布CPI、PPI續跌，A股港股齊齊向下，港股受外圍影響，跌幅擴大，恒指收市最終失守20000關，3日累計跌677.45點，三大指數均見本月最低收市價。成交、北水流入均減少。市場近日熱炒的電視廣播（0511）、香港科技探索（1137）等均先升後回。

恒指今早高開31點，高位升105點，午後跌幅擴大至低位跌143點，全日高低波幅250點。

恒指收市跌125點或0.63%，報19925點，大市成交金額1029億元，較上日減少12.38%，是2月23日1026.62億元成交後最少；國指跌77點或1.15%，報6649點。恒生科技指數收報3930點，跌1.46%。

藍籌股成交金額134.28億元，佔大市成交13.04%；科指成份股成交金額227.55億元，佔大市成交22.11%；國指成份股成交金額383.33億元，佔大市成交37.25%。

平保（2318）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。京東（9618）、比亞迪（1211）、康師傅（0322）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，72隻下跌，0隻無升跌。東方海外（0316）升3.48%，收報136.8元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象生活（1209）跌4.7%，收報41.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報71.2元，升2.15%；跌幅最大的是攜程（9961）收報283.4元，跌4.71%。

恒指續受制於10天線(20247.09點)，曾失守250天線(19893.97點)。科指失守100天線(3957.6點)。

北水南下合計淨流入6.15億元，較上日減少91.86%，連續第2日流入，累計流入81.7億元。南水北上合計淨流出41.76億元人民幣，較上日增加311.73%，連續第3日流出，累計流出53.78億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.72%，低見19907.58點，是3月1日19849.97點後最低。收市報19925.74點，是2月28日後收市新低，當日報19785.94點。連跌3日，累計跌677.45點，對上一次連跌3日是2月23日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月6日。

科指曾跌最多1.46%，低見3930.94點，是2月28日3906.8點後最低。收市報3930.94點，是2月28日後收市新低，當日報3925.06點。連跌4日，累計跌280.37點，對上一次連跌4日是2022年10月24日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年8月18日。

國指曾跌最多1.22%，低見6645.09點，是3月1日6594.88點後最低。收市報6649.63點，是2月28日後收市新低，當日報6581.47點。連跌4日，累計跌289.99點，對上一次連跌4日是2022年11月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月6日。

熱炒股表現

電視廣播（0511）曾升最多33.58%，較昨日的98.34%升幅收窄。今曾高見17.9元，是2018年12月3日17.9元後最高。其後曾跌最多15.97%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為20.25%。低見11.26元，收市跌14.93%，報11.4元，是3月7日後收市新低，當日報7.24元。

香港科技探索（1137）曾升最多13.24%，較昨日的43.53%升幅收窄。今曾高見7.7元，是2022年3月21日7.7元後最高。其後曾跌最多11.62%，是2021年11月30日後最大跌幅，當日跌幅為20.58%。低見6.01元，收市跌10%，報6.12元。

邵氏兄弟控股（0953）曾升最多25.49%，較昨日的318.03%升幅大為收窄。今曾高見0.64元，是2017年10月17日0.65元後最高。曾跌最多33.33%，創上市以來最大跌幅，低見0.34元，收市跌25.49%，報0.38元，。

英皇文化產業（0491）曾升最多194.12%，是2014年5月9日後最大升幅，當日升幅為198.89%。今曾高見0.25元，是2018年8月13日0.25元後最高。今日收市升90.59%，報0.162元，是2018年11月13日後收市新高，當日報0.162元。連升2日，累計升0.118元，對上一次連升2日是3月3日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月16日。

午後消息股表現

業聚醫療（6929）擬拓中美市場及物色購併。收報12元，升5.26%。

艾德韋宣（9919）：最快第三季推品牌自營直播間業務。收報1.17元，升1.74%。

領展供股權（2915）首日買賣高開低走。收報3.64元，曾高見4.42元，開市報3.02元。領展（0823）收報48元，跌1.64%。

電視廣播（0511）：擬伙其他中國電子商貿平台發展直播帶貨。創52周高，見17.9元，收報11.4元，跌14.93%。

佐丹奴（0709）去年多賺41% 末期息增五成每股派15仙。創52周高，見2.2元，收報2.12元，升2.91%。

太古地產（1972）全年基本溢利跌8.7% 第二次中期息0.68元。收報21元，跌1.64%。

九倉（0004）去年核心盈利大跌92%至3億元 第二次中期息派0.2元。見52周低16.82元，收報17.3元，升0.7%。

太古（0019）去年多賺25% 基礎溢利跌一成遜預期 董事局或在5月AGM前斥14億回購。收報63.4元，跌2.98%。

今早及隔晚消息股表現

TVB、香港科技探索齊回吐。電視廣播（0511）創52周高，見17.9元，收報11.4元，跌14.93%。香港科技探索（1137）收報6.12元，跌10%。邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.64元，收報0.38元，跌25.49%。英皇文化產業（0491）創52周高，見0.25元，收報0.162元，升90.59%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報179.3元，升0.56%。京東物流（2618）收報14元，跌2.64%。港鐵（0066）收報4.59元，跌0.43%。普拉達（1913）收報54.15元，升0.28%。越秀房託（0405）收報2.37元，跌3.66%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.66元，升3.13%。中銀航空租賃（2588）收報56.5元，跌2.08%。泓富（0808）收報2.23元，跌2.62%。

維天運通（2482）今日上市，定價2.9元。收報2.84元，跌2.07%。

新濠博亞向新濠國際回購，新濠國際（0200）套現13.25億增流動資金。收報9.21元，跌1.39%。

聯通（0762）去年多賺17%符預期，末期息增14%。聯通劉烈宏：不能用老眼光看待今日的聯通，保留資金轉型數字化。聯通委任曹興信任高級副總裁。收報6.28元，升0.64%。

中國有色礦業（1258）發盈警，料去年純利跌約三成。收報3.69元，跌4.4%。

香港科技探索（1137）公布HKTV 2月平均每日訂單交易額按年跌27%。收報6.12元，跌10%。

東風集團（0489）2月汽車銷量按年跌兩成半。收報3.8元，跌8.43%。

廣汽集團（2238）上月銷量升12%，今年首兩個月銷量跌近兩成。收報5.23元，跌1.13%。

酷派（2369）料去年虧損擴大至最多6.4億元。收報0.073元，跌3.95%。

美東汽車（1268）盈警，料去年少賺最多57%。收報16.38元，跌4.21%。

統一企業（0220）去年純利跌近兩成，末期息派33.95分。收報7.6元，升7.95%。

澳博（0880）去年度虧損擴大至77.98億，何超鳳：1月訪客及消費錄增長。收報3.81元，跌2.56%。

越秀服務（6626）去年多賺15.7%，末期息0.109元。越秀服務：行業估值更合理探索併購，帳上多現金可存款收息。收報3.75元，跌19.18%。

軟銀再減持商湯（0020），持股降至15.99%，累計套現1.88億。收報2.51元，升0.4%。

國泰（0293）：今年開始償還政府優先股股息，本月運力復至疫前五成。收報7.54元，跌3.58%。

長城汽車（2333）首2個月銷量跌29%。收報9.71元，跌4.62%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見18.9元，收報18.74元，升0.86%；曠逸國際（2912）創上市新高，見0.2元，收報0.2元，升27.39%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1057.4元，收報1057.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見521.65元，收報521.65元，升0.11%；北京控股（0392）創52周高，見29.95元，收報28.95元，跌1.7%；亞信科技（1675）創52周高，見15.5元，收報14.7元，升2.23%；電視廣播（0511）創52周高，見17.9元，收報11.4元，跌14.93%；中國電信（0728）創52周高，見4.44元，收報4.42元，升4%；維太創科（6133）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升1.89%；中遠海能（1138）創52周高，見9.28元，收報9.19元，升12.48%；中石油（0857）創52周高，見4.55元，收報4.42元，跌1.34%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.25元，收報0.162元，升90.59%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.2元，收報2.12元，升2.91%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.55元，收報4.42元，跌1.34%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，金禧國際控股（0091）低見0.027元，收報0.028元，跌3.45%；中國金融投資管理（0605）低見0.65元，收報0.71元，跌5.33%；建發新勝（0731）低見0.18元，收報0.188元，跌6.93%；建德國際控股（0865）低見0.045元，收報0.05元，升4.17%；華檢醫療（1931）低見1.01元，收報1.08元，升0.93%；樂普生物（2157）低見5.8元，收報5.84元，跌1.02%；遠大住工（2163）低見4.54元，收報4.79元，跌8.59%；百心安（2185）低見5.11元，收報5.11元，跌2.67%；景業名邦集團（2231）低見1.08元，收報1.25元，無升跌；雙財莊（2321）低見0.375元，收報0.39元，跌1.27%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.096元，收報0.1元，跌2.91%；九龍倉集團（0004）低見16.82元，收報17.3元，升0.7%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.156元，收報0.156元，跌2.5%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.3元，收報2.3元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.148元，收報0.16元，跌1.23%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；數字王國（0547）低見0.239元，收報0.247元，升2.92%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，直通電訊（8337）創52周高，見0.35元，見52周低0.082元，收報0.35元，升280.43%；中國智慧能源（1004）收報0.063元，升152%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.25元，收報0.162元，升90.59%；脈資資源（8186）創52周高，見0.6元，收報0.42元，升90.05%；生活概念（8056）收報0.085元，升70%；浦江國際（2060）收報0.6元，升33.33%；曠逸國際（2912）創上市新高，見0.2元，收報0.2元，升27.39%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.035元，升25%；百德國際（2668）收報0.123元，升23%；新利軟件（8076）收報0.022元，升22.22%。

下跌異動股，包括，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.64元，收報0.38元，跌25.49%；中國派對文化（1532）收報0.162元，跌20.2%；越秀服務（6626）收報3.75元，跌19.18%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.063元，跌18.18%；華津國際控股（2738）收報1.32元，跌16.98%；世大控股（8003）見52周低0.241元，收報0.275元，跌16.67%；新豐泰集團（1771）收報1.19元，跌15%；電視廣播（0511）創52周高，見17.9元，收報11.4元，跌14.93%；有線（1097）收報0.053元，跌14.52%。

 

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