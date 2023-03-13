moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生大學向王冬勝、袁天凡等四人頒榮譽學位

恒生大學今天在校園舉行第三屆榮譽博士學位頒授暨建校43周年慶祝典禮，表揚四位傑出人士於相關領域的卓越成就，對社會的貢獻以及與恒大的積極聯繫。典禮由恒大校董會主席施穎茵和恒大校務委員會主席鄭慕智主禮。公共行政學者胡德（Professor Christopher Hood）教授、建築師及商界領袖羅守弘、香港上海滙豐銀行主席王冬勝及前聯交所行政總裁袁天凡，分別獲頒（榮譽社會科學博士、榮譽人文學博士、榮譽法學博士及榮譽社會科學博士。

恒大校長何順文致辭時讚揚四位榮譽博士熱心支持高等教育。袁天凡代表四位榮譽博士發言時表示，疫情過後，新興技術為世界帶來變化，並指：「正當世界復常，元宇宙及人工智能的發展有著巨大突破，這對信息的收集及傳播影響深遠。然而，無論開發多少強大的技術工具，可以肯定的是，用心教導學生，培育具明辨思維、創新力量、道德價值和社會責任的人才等等教育本質，始終不變。」他期望有更多機構、傑出校友、僱主，以及社會大眾支持恒大的發展。

匯豐則發稿引述王冬勝表示：「能夠獲得香港恒生大學頒授榮譽法學博士學位這項殊榮，是我莫大榮幸。藉著這個機會，我希望感謝家人、同事、合作夥伴，以及客戶一直以來的支持。轉眼間，自己在銀行業已經接近五十年，深深感受到業界在鞏固香港國際金融中心方面，擔當重要角色。多年來，我經歷這個城市的起起跌跌，見證香港即使遇到金融風暴或市場震盪，每次都能夠以更強的姿態走出陰霾。未來我會繼續貢獻這個國際金融中心，亦會更積極服務社區。」

施穎茵於建校43周年慶祝儀式上表示：「恒大在2023至2028策略發展計劃中，支持師生於大灣區發展。我們已在深圳前海和廣州南沙開設『香港恒生大學內地中心』，透過教育推動大灣區的可持續發展。」

其他報道

平安好醫生：將資源集中在管理式醫療 降低毛利業務比例

歐冠昇2022年度總薪酬金按年增逾21%

爪哇控股發盈警 料去年轉蝕3.8億

「Ken Sir」呂宇健首報增持毛記葵涌至逾5% 持股市值近630萬   

中國波頓發盈警 去年淨利潤料減少逾五成

富衛保險去年新業務價值增加29% 分部調整稅前營運利潤增83%

平安好醫生全年虧損收窄6成 不派末期息

據報澳門六大博企已提交體育賽規劃

上市委員會：新規章上市新股佔總市值兩成 拓人工智能功能審閱ESG報告   

香港航空首取福岡直航  下月7日起每周4班飛

憂掀銀行倒閉潮 美國第一共和銀行盤前一度跌50%

全日沽空金額247億 比率升至17% 盈富沽空金額最多 增54%

恒指收市升376點 250天線前受阻 領展供股權升36%創新高 南水轉流入 中移中石化創52周高

業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身

阿聯酋航空萬豪酒店辦3場機師招聘會 

阮國恒：正爭取BIS特別行長會議在港舉行

匯控祈耀年：收購SVB UK具戰略意義 將於季績通報收購情況

滬深三大指數全日個別發展 滬指升1.2%

匯控1英鎊收購SVB UK 財政部：保護客戶存款 不涉納稅人金錢

SVB香港辦事處有開燈但無人應門 多家上市公司稱不受其爆煲事件影響

匯控接近達成收購英國矽谷銀行 對資產負債表不會產生重大影響