恒生大學今天在校園舉行第三屆榮譽博士學位頒授暨建校43周年慶祝典禮，表揚四位傑出人士於相關領域的卓越成就，對社會的貢獻以及與恒大的積極聯繫。典禮由恒大校董會主席施穎茵和恒大校務委員會主席鄭慕智主禮。公共行政學者胡德（Professor Christopher Hood）教授、建築師及商界領袖羅守弘、香港上海滙豐銀行主席王冬勝及前聯交所行政總裁袁天凡，分別獲頒（榮譽社會科學博士、榮譽人文學博士、榮譽法學博士及榮譽社會科學博士。
恒大校長何順文致辭時讚揚四位榮譽博士熱心支持高等教育。袁天凡代表四位榮譽博士發言時表示，疫情過後，新興技術為世界帶來變化，並指：「正當世界復常，元宇宙及人工智能的發展有著巨大突破，這對信息的收集及傳播影響深遠。然而，無論開發多少強大的技術工具，可以肯定的是，用心教導學生，培育具明辨思維、創新力量、道德價值和社會責任的人才等等教育本質，始終不變。」他期望有更多機構、傑出校友、僱主，以及社會大眾支持恒大的發展。
匯豐則發稿引述王冬勝表示：「能夠獲得香港恒生大學頒授榮譽法學博士學位這項殊榮，是我莫大榮幸。藉著這個機會，我希望感謝家人、同事、合作夥伴，以及客戶一直以來的支持。轉眼間，自己在銀行業已經接近五十年，深深感受到業界在鞏固香港國際金融中心方面，擔當重要角色。多年來，我經歷這個城市的起起跌跌，見證香港即使遇到金融風暴或市場震盪，每次都能夠以更強的姿態走出陰霾。未來我會繼續貢獻這個國際金融中心，亦會更積極服務社區。」
施穎茵於建校43周年慶祝儀式上表示：「恒大在2023至2028策略發展計劃中，支持師生於大灣區發展。我們已在深圳前海和廣州南沙開設『香港恒生大學內地中心』，透過教育推動大灣區的可持續發展。」
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