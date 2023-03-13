恒大校長何順文致辭時讚揚四位榮譽博士熱心支持高等教育。袁天凡代表四位榮譽博士發言時表示，疫情過後，新興技術為世界帶來變化，並指：「正當世界復常，元宇宙及人工智能的發展有著巨大突破，這對信息的收集及傳播影響深遠。然而，無論開發多少強大的技術工具，可以肯定的是，用心教導學生，培育具明辨思維、創新力量、道德價值和社會責任的人才等等教育本質，始終不變。」他期望有更多機構、傑出校友、僱主，以及社會大眾支持恒大的發展。

匯豐則發稿引述王冬勝表示：「能夠獲得香港恒生大學頒授榮譽法學博士學位這項殊榮，是我莫大榮幸。藉著這個機會，我希望感謝家人、同事、合作夥伴，以及客戶一直以來的支持。轉眼間，自己在銀行業已經接近五十年，深深感受到業界在鞏固香港國際金融中心方面，擔當重要角色。多年來，我經歷這個城市的起起跌跌，見證香港即使遇到金融風暴或市場震盪，每次都能夠以更強的姿態走出陰霾。未來我會繼續貢獻這個國際金融中心，亦會更積極服務社區。」

施穎茵於建校43周年慶祝儀式上表示：「恒大在2023至2028策略發展計劃中，支持師生於大灣區發展。我們已在深圳前海和廣州南沙開設『香港恒生大學內地中心』，透過教育推動大灣區的可持續發展。」

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