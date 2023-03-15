中國今年首兩個月房地產數據回暖，匯豐發報告，指期內房地產銷量按年跌0.6%，部分是季節因素，但大致與住宅按揭貸款增長復蘇步伐脗合。
報告指出，未來中國房地產投資指標新開工面積期內跌8.7%，而去年4月以來跌幅普遍超過40%，意味投資疲軟或正觸底。隨着去年11月發展商融資情況顯著改善，發展商期內收到的資金按年減少下降15.2%，按年增逾10個百分點。匯豐預料，中國通關有望使房地產業進一步穩定。
匯豐提到，即使通關帶動復蘇，但內地失業壓力驟增，去年12月城市失業率增0.1個百分點至5.6%，16至24歲年輕失業率更增1.4個百分點至18.1%，匯豐歸因為勞動參與率上升。該行指，去年城市就業率減少845萬人，為過去60年來首次下跌，通關或帶回一度流失的勞動人口。新任國務院總理李強曾指今年會多達1160萬畢業生投入勞動市場，意味將為就業市場帶來壓力。匯豐預料，內地政府會推出相關政策，如技能訓練、推廣就業平台、支持經濟等，以助工作職位增長。
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