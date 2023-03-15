民企內房接連爆出違約潮，境外債窗口近乎封閉，國企內房越秀房地產（0123）董事長兼執董林昭遠直言，公司具備發債能力，債務到期再融資亦有需要，但會以成本為優先考慮，目前「美元債那麼貴，不是我的菜」，「哪裡便宜，哪裡去」。
談到會否收購已出現風險房企的項目或合作，林昭遠指出，「難度特別大，坑特別多」，自己一直在想，如果那麼好賣，它（民企）馬上賣了就有現金回流了，但賣給你可能是個坑。但林昭遠強調，沒有放棄併購，一直有團隊研究，每周亦收到許多邀約，如果有機會併購，會迅速擴大公司的土地規模。至於收購項目，亦要視乎是否已在當地布局，沒去過的不要，合作則要視乎是甚麼公司。
公司今年合約銷售目標1320億元人民幣（下同），較去年達成的1235億元增約6.9%，林昭遠指出，大家可能會覺得保守，過往幾年也有不少人說越秀保守，但去年證明公司穩中求進。對於銷售目標當然也希望做得更高一點，他相信政策沒問題、購房者的欲望也強，但投資者的信心與經濟連繫，當經濟穩了，買房動力也強，房地產市場是一個十幾萬億的市場，對完成今年銷售目標有信心。
至於公司今年趁越秀地產上市30周年及成立40周年進行實物分派，回饋股東長期支持，每持有一手越秀地產，將獲發越秀房托（0405）62個基金單位。林指出，因為公司規定派息比率為30-40%，2022年度的派息比率已達40%上限，在商住並舉，雙平台驅動下，越秀房托亦是越秀重視及重要平台。而過往三年，特別是去年疫情對越秀房托衝擊特別大，但今年經濟企穩，認為能回饋股東之餘，亦讓越秀地產股東關心房托的表現。
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