文章日期：2023年3月16日 16:06
中國鐵塔（0788）宣布，與珠海格力電器股份於周二（14日）簽署戰略合作協議。雙方將聚焦科技創新、綠色能源、智能化運營、產業鏈共享協同等開展合作，共同服務製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國等國家戰略。
根據協議，雙方將立足面向客戶需求和生產實際需要，聯合開展綠色節能創新產品應用試點，合力提供基站空調產品創新解決方案。
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