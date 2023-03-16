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中國鐵塔與珠海格力電器簽協議   提供基站空調產品解決方案

中國鐵塔（0788）宣布，與珠海格力電器股份於周二（14日）簽署戰略合作協議。雙方將聚焦科技創新、綠色能源、智能化運營、產業鏈共享協同等開展合作，共同服務製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國等國家戰略。