恒指午後變動不大，今早低開341點，高位跌151點，低位跌430點，低見19109.07點，是2022年12月21日19063.3點後最低。高低波幅280點。

恒指收市跌335點或1.72%，報19203點，是2022年12月21日後收市新低，大市成交金額1113億元，較上日增加3.05%；國指跌77點或1.18%，報6482點。恒生科技指數收報3811點，跌1.41%。

藍籌股成交金額561.05億元，佔大市成交50.4%；科指成份股成交金額271.74億元，佔大市成交24.41%；國指成份股成交金額439.15億元，佔大市成交39.45%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.97%，至132.13億元，佔大市成交11.86%。牛熊證成交金額62.63億元，增加37.78%；窩輪成交金額69.5億元，增加16.93%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、中行（3988）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，61隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升3.88%，收報5.89元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌6.36%，收報125.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.89元，升3.88%；跌幅最大的是百度（9888）收報125.1元，跌6.36%。

恒指10天線(19868.98點)向下逼近250天線(19861.02點)，100天線(19364.57點)得而復失。科指10天線(3957.38點)跌穿100天線(3988.05點)。

北水南下合計淨流入20.62億元，較上日減少47.29%，連續第7日流入，累計流入207.08億元，對上一次連續7日淨流入是1月3日。南水北上合計淨流入7.87億元人民幣，較上日減少76.04%，連續第4日流入，累計流入75.98億元。

午後消息股表現

AI產品「文心一言」的預錄演示令人失望，百度（9888）收報125.1元，跌6.36%。

匯控（0005）祈耀年：已向英國矽谷銀行注入20億英鎊資金。收報53.9元，跌2.36%。銀行股向下，渣打集團（2888）收報63.15元，跌5.39%。

電視廣播（0511）股價插逾25%，大台小股東大聯盟轟盈警公告安排。收報7.02元，跌28.37%。

中國平安（2318）馬明哲：未來業務利潤可保持逾一成增速。收報50.5元，跌3.35%。

金蝶（0268）：未來五年經營現金流增長每年可增五成。收報15元，跌2.72%。

361度國際（1361）去年多賺24%，不派息。收報3.85元，升2.39%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報48.8元，跌1.91%。長和（0001）收報47.9元，跌2.34%。李寧（2331）收報64.05元，跌0.93%。灣區發展（0737）收報1.95元，跌2.5%。貝殼（2423）收報45.75元，無升跌。閱文（0772）收報33.55元，跌1.03%。康哲藥業（0867）收報12.32元，升0.98%。美麗華酒店（0071）收報11.7元，無升跌。順豐房託（2191）收報3.01元，升2.38%。

禹洲（1628）發盈警，料去年虧損120億人幣。收報0.325元，跌2.99%。

中國汽車內飾（0048）稱一名董事正受本港政府機構調查。收報0.38元，跌5%。

有線寬頻（1097）發盈警，料去年虧損按年大增逾1.4倍。收報0.047元，跌6%。

中廣核（1816）去年純利99.6億人幣微升2%，末期息8.7分。收報1.89元，跌0.53%。

裕元工業（0551）去年多賺1.5倍，末期股息增2.5倍派0.7元。收報10.92元，升1.3%。

電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）擬推更多粉絲見面會，按現場活動製獨家內容。收報3.91元，跌0.51%。

越秀（0123）林昭遠：美元債那麼貴，不是我的菜。收報11.5元，升3.79%。

新秀麗（1910）去年多賺近21倍至3.13億美元，不派息。收報22.35元，升5.18%。

平保（2318）新業務價值去年跌24%料今年回復增長，派末期息1.5元。收報50.5元，跌3.35%。

南航（1055）上月客運運力按年升27.5%。收報5.6元，跌2.95%。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511）至7.19%，套現4375萬。收報7.02元，跌28.37%。

耐世特（1316）去年純利「腰斬」至5801萬美元，息0.0047美元。收報4.48元，跌2.82%。

保誠（2378）：暫無計劃遷冊到港。收報101元，跌7.17%。

電能（0006）去年純利跌8%至56.5億，遜預期。收報42.85元，跌1.38%。

長建（1038）去年純利升3%至77.5億，大幅遜預期。收報43元，跌2.27%。

港交所（0388）就股份交易申請增設人民幣櫃台。收報326.2元，跌1.33%。

大酒店（0045）：行業愈少限制愈有幫助，香港業務近月有改善。收報7.75元，跌2.02%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.62元，收報18.54元，跌2.22%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.65元，收報3.65元，升4.29%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見18.7元，收報18.7元，升15.43%；心泰醫療（2291）創上市新高，見43元，收報35元，升12.18%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見3.78元，收報3.69元，升7.27%；首都金融控股（8569）創上市新高，見0.54元，收報0.54元，升12.5%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.71元，收報5.4元，升32.35%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.24元，收報7.2元，升5.26%；國藥控股（1099）創52周高，見23.95元，收報23.8元，升8.18%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；香港通訊國際控股（0248）創52周高，見0.097元，收報0.06元，升5.26%；中船防務（0317）創52周高，見10.38元，收報10.3元，升3%；常茂生物（0954）創52周高，見0.99元，收報0.9元，升12.5%；德林國際（1126）創52周高，見3.72元，收報3.72元，升7.51%；中國鐵建（1186）創52周高，見5.94元，收報5.79元，升0.87%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.3元，收報0.305元，跌11.59%；蔚來（9866）低見63.65元，收報64.75元，跌2.7%；中國擎天軟件（1297）低見0.248元，收報0.25元，跌7.41%；縱橫遊（8069）低見0.13元，收報0.141元，升2.17%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.13元，收報0.132元，跌7.69%；亞洲資源（0899）低見0.163元，收報0.177元，跌1.12%；力圖控股（1008）低見0.17元，收報0.172元，跌2.82%；威訊控股（1087）低見0.465元，收報0.465元，跌18.42%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.095元，收報0.095元，跌15.18%；中國天保集團（1427）低見0.21元，收報0.221元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，新火科技控股（1611）低見2.06元，收報2.11元，跌8.26%；山水水泥（0691）低見1.49元，收報1.49元，跌1.32%；裕承科金（0279）低見0.096元，收報0.099元，跌1%；大中華控股（0021）低見0.1元，收報0.106元，跌1.85%；綠科科技國際（0195）低見0.42元，收報0.44元，跌7.37%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.091元，收報0.093元，跌19.83%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.243元，收報0.245元，跌2%；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.12元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）創52周高，見0.85元，收報0.126元，升72.6%；邁博藥業（2181）收報0.71元，升44.9%；仁恒實業控股（3628）收報0.116元，升41.46%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.71元，收報5.4元，升32.35%；中國數字視頻（8280）收報0.077元，升28.33%；都市麗人（2298）收報0.4元，升26.98%；蘇新服務（2152）收報8元，升26.78%；寶新置地（0299）收報0.77元，升26.23%；華檢醫療（1931）收報1.26元，升24.75%；瑩嵐集團（1162）收報0.188元，升19.75%。

下跌異動股，包括，浩柏國際（8431）收報0.247元，跌48.54%；電視廣播（0511）收報7.02元，跌28.37%；中科生物（1237）收報0.084元，跌26.96%；中國派對文化（1532）收報0.12元，跌24.05%；貝森金融（0888）收報0.067元，跌22.99%；金輪天地控股（1232）收報0.11元，跌21.43%；復興亞洲（0274）見52周低0.091元，收報0.093元，跌19.83%；星光文化（1159）收報0.43元，跌18.87%；海隆控股（1623）見52周低0.201元，收報0.203元，跌18.8%；威訊控股（1087）創上市新低，見0.465元，收報0.465元，跌18.42%。

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