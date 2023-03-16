moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌335點 見近3個月低 成交增3% 北水流入減47%

瑞信獲瑞士央行資金支持，大股東亦稱其一切正常，不過消息對歐期影響較大，亞股保持向下，美債息回升、美期曾倒跌。加息預期較昨日為高，利率期貨顯示加息機率為64.1%，隱含加息幅度為0.16%，上日為47.2%及0.118%。恒指見近3個月即市及收市新低，大市成交微增水流入降。百度（9888）AI演示非即時，拖累股價曾跌一成。

恒指午後變動不大，今早低開341點，高位跌151點，低位跌430點，低見19109.07點，是2022年12月21日19063.3點後最低。高低波幅280點。

恒指收市跌335點或1.72%，報19203點，是2022年12月21日後收市新低，大市成交金額1113億元，較上日增加3.05%；國指跌77點或1.18%，報6482點。恒生科技指數收報3811點，跌1.41%。

藍籌股成交金額561.05億元，佔大市成交50.4%；科指成份股成交金額271.74億元，佔大市成交24.41%；國指成份股成交金額439.15億元，佔大市成交39.45%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.97%，至132.13億元，佔大市成交11.86%。牛熊證成交金額62.63億元，增加37.78%；窩輪成交金額69.5億元，增加16.93%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、中行（3988）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，61隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升3.88%，收報5.89元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌6.36%，收報125.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.89元，升3.88%；跌幅最大的是百度（9888）收報125.1元，跌6.36%。

恒指10天線(19868.98點)向下逼近250天線(19861.02點)，100天線(19364.57點)得而復失。科指10天線(3957.38點)跌穿100天線(3988.05點)。

北水南下合計淨流入20.62億元，較上日減少47.29%，連續第7日流入，累計流入207.08億元，對上一次連續7日淨流入是1月3日。南水北上合計淨流入7.87億元人民幣，較上日減少76.04%，連續第4日流入，累計流入75.98億元。

午後消息股表現

AI產品「文心一言」的預錄演示令人失望，百度（9888）收報125.1元，跌6.36%。

匯控（0005）祈耀年：已向英國矽谷銀行注入20億英鎊資金。收報53.9元，跌2.36%。銀行股向下，渣打集團（2888）收報63.15元，跌5.39%。

電視廣播（0511）股價插逾25%，大台小股東大聯盟轟盈警公告安排。收報7.02元，跌28.37%。

中國平安（2318）馬明哲：未來業務利潤可保持逾一成增速。收報50.5元，跌3.35%。

金蝶（0268）：未來五年經營現金流增長每年可增五成。收報15元，跌2.72%。

361度國際（1361）去年多賺24%，不派息。收報3.85元，升2.39%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報48.8元，跌1.91%。長和（0001）收報47.9元，跌2.34%。李寧（2331）收報64.05元，跌0.93%。灣區發展（0737）收報1.95元，跌2.5%。貝殼（2423）收報45.75元，無升跌。閱文（0772）收報33.55元，跌1.03%。康哲藥業（0867）收報12.32元，升0.98%。美麗華酒店（0071）收報11.7元，無升跌。順豐房託（2191）收報3.01元，升2.38%。

禹洲（1628）發盈警，料去年虧損120億人幣。收報0.325元，跌2.99%。

中國汽車內飾（0048）稱一名董事正受本港政府機構調查。收報0.38元，跌5%。

有線寬頻（1097）發盈警，料去年虧損按年大增逾1.4倍。收報0.047元，跌6%。

中廣核（1816）去年純利99.6億人幣微升2%，末期息8.7分。收報1.89元，跌0.53%。

裕元工業（0551）去年多賺1.5倍，末期股息增2.5倍派0.7元。收報10.92元，升1.3%。

電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）擬推更多粉絲見面會，按現場活動製獨家內容。收報3.91元，跌0.51%。

越秀（0123）林昭遠：美元債那麼貴，不是我的菜。收報11.5元，升3.79%。

新秀麗（1910）去年多賺近21倍至3.13億美元，不派息。收報22.35元，升5.18%。

平保（2318）新業務價值去年跌24%料今年回復增長，派末期息1.5元。收報50.5元，跌3.35%。

南航（1055）上月客運運力按年升27.5%。收報5.6元，跌2.95%。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511）至7.19%，套現4375萬。收報7.02元，跌28.37%。

耐世特（1316）去年純利「腰斬」至5801萬美元，息0.0047美元。收報4.48元，跌2.82%。

保誠（2378）：暫無計劃遷冊到港。收報101元，跌7.17%。

電能（0006）去年純利跌8%至56.5億，遜預期。收報42.85元，跌1.38%。

長建（1038）去年純利升3%至77.5億，大幅遜預期。收報43元，跌2.27%。

港交所（0388）就股份交易申請增設人民幣櫃台。收報326.2元，跌1.33%。

大酒店（0045）：行業愈少限制愈有幫助，香港業務近月有改善。收報7.75元，跌2.02%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.62元，收報18.54元，跌2.22%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.65元，收報3.65元，升4.29%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見18.7元，收報18.7元，升15.43%；心泰醫療（2291）創上市新高，見43元，收報35元，升12.18%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見3.78元，收報3.69元，升7.27%；首都金融控股（8569）創上市新高，見0.54元，收報0.54元，升12.5%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.71元，收報5.4元，升32.35%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.24元，收報7.2元，升5.26%；國藥控股（1099）創52周高，見23.95元，收報23.8元，升8.18%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；香港通訊國際控股（0248）創52周高，見0.097元，收報0.06元，升5.26%；中船防務（0317）創52周高，見10.38元，收報10.3元，升3%；常茂生物（0954）創52周高，見0.99元，收報0.9元，升12.5%；德林國際（1126）創52周高，見3.72元，收報3.72元，升7.51%；中國鐵建（1186）創52周高，見5.94元，收報5.79元，升0.87%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.3元，收報0.305元，跌11.59%；蔚來（9866）低見63.65元，收報64.75元，跌2.7%；中國擎天軟件（1297）低見0.248元，收報0.25元，跌7.41%；縱橫遊（8069）低見0.13元，收報0.141元，升2.17%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.13元，收報0.132元，跌7.69%；亞洲資源（0899）低見0.163元，收報0.177元，跌1.12%；力圖控股（1008）低見0.17元，收報0.172元，跌2.82%；威訊控股（1087）低見0.465元，收報0.465元，跌18.42%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.095元，收報0.095元，跌15.18%；中國天保集團（1427）低見0.21元，收報0.221元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，新火科技控股（1611）低見2.06元，收報2.11元，跌8.26%；山水水泥（0691）低見1.49元，收報1.49元，跌1.32%；裕承科金（0279）低見0.096元，收報0.099元，跌1%；大中華控股（0021）低見0.1元，收報0.106元，跌1.85%；綠科科技國際（0195）低見0.42元，收報0.44元，跌7.37%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.091元，收報0.093元，跌19.83%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.243元，收報0.245元，跌2%；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.12元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）創52周高，見0.85元，收報0.126元，升72.6%；邁博藥業（2181）收報0.71元，升44.9%；仁恒實業控股（3628）收報0.116元，升41.46%；領展供股權（2915）創上市新高，見5.71元，收報5.4元，升32.35%；中國數字視頻（8280）收報0.077元，升28.33%；都市麗人（2298）收報0.4元，升26.98%；蘇新服務（2152）收報8元，升26.78%；寶新置地（0299）收報0.77元，升26.23%；華檢醫療（1931）收報1.26元，升24.75%；瑩嵐集團（1162）收報0.188元，升19.75%。

下跌異動股，包括，浩柏國際（8431）收報0.247元，跌48.54%；電視廣播（0511）收報7.02元，跌28.37%；中科生物（1237）收報0.084元，跌26.96%；中國派對文化（1532）收報0.12元，跌24.05%；貝森金融（0888）收報0.067元，跌22.99%；金輪天地控股（1232）收報0.11元，跌21.43%；復興亞洲（0274）見52周低0.091元，收報0.093元，跌19.83%；星光文化（1159）收報0.43元，跌18.87%；海隆控股（1623）見52周低0.201元，收報0.203元，跌18.8%；威訊控股（1087）創上市新低，見0.465元，收報0.465元，跌18.42%。

 

其他報道

中國鐵塔與珠海格力電器簽協議   提供基站空調產品解決方案

瑞信CDS跌13% 但仍高達2967基點 股價大升40%

達勢IPO 入場費5555.47元

百度李彥宏﹕「文心一言」非中美對壘的工具  有650企業接入生態

百度類ChatGPT應用「文心一言」正式發布 李彥宏：市場有需求

匯控祈耀年：已向英國矽谷銀行注入20億英鎊資金

TVB股價插逾25%    大台小股東大聯盟轟盈警公告安排

【有片：投資王道】王弼：矽銀爆煲成吸納優質銀行股機會

和記港口：在埃及投資全新碼頭B100涉7億美元

瑞信最大股東：不認為瑞信需要更多資金 市場恐慌完全沒有根據

證監會：正密切關注(瑞信)形勢對香港市場影響

平保馬明哲：未來業務利潤可保持逾一成增速

金蝶：未來五年經營現金流增長每年可增五成

半日沽空金額89億 恒生中國企業 沽空金額最多

大灣區航空下月底新增大阪航線

361度國際去年多賺24% 不派息

恒指半日跌294點 見3個月低 科指跌0.7% 渣打匯控向下