貨運方面，月內運載10.07萬公噸貨物，按年升59.6％，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。貨物收入噸千米數按年增加 1.5倍，運載率下跌 13.7 個百分點至66.7%。貨運力則按年增加 2.1倍，在 2023 年首兩個月，載貨量按年升 42.8%，運力增加 2倍。劉凱詩表示，2 月份的貨運量較 1 月份增加 9%，反映農曆新年假期後貨運需求逐步回復。由美洲、歐洲、東北亞及西南太平洋出口的貨運需求持續穩健，其中特殊運送方案「國泰—鮮貨運送」及「國泰─醫藥品運送」表現尤為理想。而東南亞、南亞、中東及非洲的非定期貨運需求，亦有助補足香港及內地對長途貨運的需求。

展望3月表現，劉凱詩表示，國泰在提升運力、重建香港國際航空樞紐的網絡聯繫均取得良好進展。3月底客運力恢復至疫情前五成水平，服務超過70個航點。劉又指，從 4 月開始若干日子往返倫敦的航班會增至單日 5 班。集團並計劃在暑假旺季時，將往返日本的航班數量由現時每周 73 班增至 120 班，亦擬於 3 月底將往來內地的航班增至每周超過 110 班，覆蓋 15 個城市，包括恢復往來備受商務旅客歡迎的上海虹橋及海口。

此外，北京首都國際機場國泰航空貴賓室於最近重開，而部份往返北京的國泰航班亦將於今月26 日起恢復頭等客艙服務。此外，洛杉磯航線部份航班亦會於同日起恢復頭等客艙服務。

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