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匯豐英國CEO：英國SVB不存在黑洞 只有5小時做盡職審查

匯控（0005）旗下的匯豐英國時間周一早上以1英鎊，收購母公司被接管的矽谷銀行（SVB）英國子公司，匯豐英國行政總裁Ian Stuart接受CNBC訪問時表示，他們周六早上與英國監管當局接觸表達可提供幫助，至周日進入對矽谷銀行英國進行盡職審查，在當地時間周一凌晨確定收購。他指雖然只有５小時進行審查，不過認為矽谷銀行不存在「黑洞」，收購是一個「絕佳的機會」。

Ian Stuart指，英國矽谷銀行經營良好，擁有優秀的員工和優質的產品。在回應收購是否一場賭博，他認為這是一個明智的做法，幫助該行加快實現戰略計劃兩至三年，同時他們沒有要求政府支持，或其他額外的幫助。

問及收購過程，Ian Stuart表示，截至上周五，他絕不相信他們會在兩三天時間內，收購另一間銀行。上周五英倫銀行發出公告，指若沒有其他進展，將申請將英國矽谷銀行破產。該行在上周六上午接觸英倫銀行表達提出幫助，當時他們只是嘗試給予任何可以提供的幫助。

Ian Stuart表示，他們在周日早上進入矽谷銀行數據庫，約有5小時進行盡職調查。當時多間機構亦在評估收購英國矽谷銀行，Ian Stuart指周日進行多輪會議，至晚上仍在競爭，他們與監管機構有非常密切的對話。截至周一凌晨，他們才確定獲得英國矽谷銀行。

 

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