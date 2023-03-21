moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生投資：內地經濟有望持續復蘇 A股在多個利好因素推動下追落後

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，受惠於內地致力於2030年前實現碳達峰，以及於2060年前實現碳中和的目標，投資者

可透過低碳投資乘政策之風。

隨着內地疫情的高峰已過，今年內地經濟有望持續復蘇。薛永輝指，A股有望於多個利好因素推動下追落後，其中包括外資對A股興趣反彈，北向資金於今年1月的短短16個交易日，累計淨流入1,412.90億元人民幣，創單月淨流入金額歷史新高，反映外資對中國在岸市場的樂觀情緒有所上升，以及人民幣匯率穩中有升所推動。

另外，A股擁有更多能受惠內地實體經濟增長及內循環經濟的行業，如工業、資訊科技及原材料等，以指數為例，相關行業分別佔滬深300指數約17%、15%及10%，而恒生指數則僅佔約4%、4%及不足1%。

再者，在岸市場的A股與全球主要市場的相關系數較離岸市場低，故考慮到以美國為主的經濟體於今年面臨經濟增長放緩，甚至進入衰退的風險，屆時A股表現料較離岸市場更具韌性。

 

其他報道

香港連續13年成全球樓價最難負擔城市

英皇夥Tesla合作 旗下5物業增設充電站

貿發局：首季出口指數升9.3點至39  維持全年出口增長5%不變

滬深三大指數全日高收 滬指升0.64%

香港初創AI公司Pantheon Lab融資 獲新世界參與

LME倉庫54噸鎳變石頭 據報苦主為摩根大通

新冠3年錄5萬張保單獲賠涉額達9億元 保險投訴局去年結案89宗獲賠816萬元

中糧包裝去年多賺5.2% 末期息跌4.35%至0.11元

中國據報向部分晶片製造商提供補貼

半日沽空金額78億 盈富沽空金額最多

吉利全年多賺9%勝預期 派息0.21元

安踏去年少賺1.7% 末期息72分

中建築去年多賺17% 末期息增17.1%每股派0.24元

恒指半日升62點 成交減23% 北水第10日流入 藥明生物升6.7%

內地3月27款進口遊戲獲批　騰訊、網易、B站等有份

Pimco於瑞信AT1 損失約3.4億美元

比亞迪確認「踩過界」做智能手錶 4月上市