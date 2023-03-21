可透過低碳投資乘政策之風。

隨着內地疫情的高峰已過，今年內地經濟有望持續復蘇。薛永輝指，A股有望於多個利好因素推動下追落後，其中包括外資對A股興趣反彈，北向資金於今年1月的短短16個交易日，累計淨流入1,412.90億元人民幣，創單月淨流入金額歷史新高，反映外資對中國在岸市場的樂觀情緒有所上升，以及人民幣匯率穩中有升所推動。

另外，A股擁有更多能受惠內地實體經濟增長及內循環經濟的行業，如工業、資訊科技及原材料等，以指數為例，相關行業分別佔滬深300指數約17%、15%及10%，而恒生指數則僅佔約4%、4%及不足1%。

再者，在岸市場的A股與全球主要市場的相關系數較離岸市場低，故考慮到以美國為主的經濟體於今年面臨經濟增長放緩，甚至進入衰退的風險，屆時A股表現料較離岸市場更具韌性。

其他報道

香港連續13年成全球樓價最難負擔城市

英皇夥Tesla合作 旗下5物業增設充電站

貿發局：首季出口指數升9.3點至39 維持全年出口增長5%不變

滬深三大指數全日高收 滬指升0.64%

香港初創AI公司Pantheon Lab融資 獲新世界參與

LME倉庫54噸鎳變石頭 據報苦主為摩根大通

新冠3年錄5萬張保單獲賠涉額達9億元 保險投訴局去年結案89宗獲賠816萬元

中糧包裝去年多賺5.2% 末期息跌4.35%至0.11元

中國據報向部分晶片製造商提供補貼

半日沽空金額78億 盈富沽空金額最多

吉利全年多賺9%勝預期 派息0.21元

安踏去年少賺1.7% 末期息72分

中建築去年多賺17% 末期息增17.1%每股派0.24元

恒指半日升62點 成交減23% 北水第10日流入 藥明生物升6.7%

內地3月27款進口遊戲獲批 騰訊、網易、B站等有份

Pimco於瑞信AT1 損失約3.4億美元

比亞迪確認「踩過界」做智能手錶 4月上市