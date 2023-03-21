恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，受惠於內地致力於2030年前實現碳達峰，以及於2060年前實現碳中和的目標，投資者
隨着內地疫情的高峰已過，今年內地經濟有望持續復蘇。薛永輝指，A股有望於多個利好因素推動下追落後，其中包括外資對A股興趣反彈，北向資金於今年1月的短短16個交易日，累計淨流入1,412.90億元人民幣，創單月淨流入金額歷史新高，反映外資對中國在岸市場的樂觀情緒有所上升，以及人民幣匯率穩中有升所推動。
另外，A股擁有更多能受惠內地實體經濟增長及內循環經濟的行業，如工業、資訊科技及原材料等，以指數為例，相關行業分別佔滬深300指數約17%、15%及10%，而恒生指數則僅佔約4%、4%及不足1%。
再者，在岸市場的A股與全球主要市場的相關系數較離岸市場低，故考慮到以美國為主的經濟體於今年面臨經濟增長放緩，甚至進入衰退的風險，屆時A股表現料較離岸市場更具韌性。
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