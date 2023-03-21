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恒指收市升258點 「死亡交叉」僅維持半日 成交1個月最少 北水流入減少82%

 

央行淡化瑞信AT1減記影響，MSCI歐洲銀行股指再升1.5%，美股隔晚向上，美期、歐期延續升勢，市場關注聯儲局加息決定之餘，亦觀望其對加息前景的看法，目前利率期貨認為加息的機會為74.7%，隱含加息幅度為0.187%，上日為72.6%及0.181%。美債交易午後恢，債息反覆保持向下。安踏（2020）、吉利（0175）績後上升，帶動一眾內需消費股向上，港股午後升幅亦擴大，10天線最終亦重回100天線之上，10天線跌穿100天線的「死亡交叉」僅出現於早市及午市。不過，大市成交減少，見1個月低。

恒指今早高開118點，高位升294點，低位升17點，全日高低波幅278點。

恒指收市升258點或1.36%，報19258點，大市成交金額1024億元，較上日減少20.86%，是2月17日897.39億元成交後最少；國指升80點或1.24%，報6549點。恒生科技指數收報3965點，升2.45%。

藍籌股成交金額472.01億元，佔大市成交46.09%；科指成份股成交金額262.6億元，佔大市成交25.64%；國指成份股成交金額369.27億元，佔大市成交36.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少39.68%，至88.47億元，佔大市成交17.82%。牛熊證成交金額45.46億元，減少43.78%；窩輪成交金額43億元，減少34.65%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌49隻升，23隻下跌，4隻無升跌。安踏（2020）升9.23%，收報108.9元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌2.24%，收報41.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報37.75元，升11.03%；跌幅最大的是京東（9618）收報150.1元，跌0.2%。

恒指10天線(19476.27點)今早曾跌穿100天線(19465.63點)，收市時因指數上升較多，10天線最終重回100天線之上。科指升穿10天線(3887.79點)，上試20天線(3993.81點)。

北水南下合計淨流入10.13億元，較上日減少82.2%，連續第10日流入，累計流入296.63億元，對上一次連續10日淨流入是2022年10月19日。南水北上合計淨流入42.95億元人民幣，較上日增加168.04%，連續第7日流入，累計流入206.79億元。

午後消息股表現

香港初創AI公司Pantheon Lab融資，獲新世界（0017）參與。新世界收報21.05元，無升跌。

港交所（0388）旗下LME倉庫54噸鎳變石頭，據報苦主為摩根大通。收報324.8元，跌0.79%。

中糧包裝（0906）去年多賺5.2%，末期息跌4.35%至0.11元。收報4.36元，跌0.91%。

中國據報向部分晶片製造商提供補貼。中芯國際（0981）收報18.72元，升0.54%。華虹半導體（1347）收報34.75元，升3.12%。

吉利（0175）全年多賺9%勝預期，派息0.21元。收報9.5元，升3.83%。

安踏（2020）去年少賺1.7%，末期息72分。收報103.1元，升3.41%。

中建築（3311）去年多賺17%，末期息增17.1%每股派0.24元。收報9.2元，跌4.76%。

今早及隔晚消息股表現

內地3月27款進口遊戲獲批　騰訊（0700）、網易、B站等有份。騰訊收報343.6元，升2.63%。網易（9999）收報133元，升0.23%。嗶哩嗶哩（9626）收報181元，升6.91%。心動網絡（2400）收報23.85元，升1.92%。

比亞迪（1211）確認「踩過界」做智能手錶，4月上市。收報197.3元，跌0.9%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒地（0012）收報26.6元，跌0.37%。三生製藥（1530）收報8.06元，升0.88%。BOSSINI，INT'L（0592）收報0.375元，升1.35%。中國鋁業（2600）收報3.97元，跌0.5%。H&H國際（1112）收報12.3元，無升跌。恒基發展（0097）收報0.28元，升1.82%。九毛九（9922）收報17.72元，升4.48%。金山軟件（3888）收報30.65元，升1.66%。零跑（9863）收報30.05元，升1.01%。騰訊音樂（1698）收報30.1元，升0.67%。眾安在綫（6060）收報23元，升0.88%。

洪九果品（6689）全年經調整利潤14.5億元人幣，升33.5%。收報31元，升1.64%。

心瑋醫療（6609）虧損擴大至2億元，不派末期息。收報37.9元，跌0.39%。

舜宇（2382）去年純利跌52％至24億元人幣，末期息0.5元。收報91.7元，升5.46%。

匯控（0005）祈耀年參觀前海新辦公大樓。收報51.9元，升2.87%。

電視廣播（0511）基金股東Dodge & Cox第三度減持股份至5.96%，套現近5000萬。收報7.6元，升0.93%。

周大福（1929）首兩個月港澳同店轉升70.2%，中國跌幅收窄至11.8%。秋葉原免稅店Laox店面突轉周大福招牌，周大福承認擴張，料於4月開幕。收報14.62元，升4.43%。

融信服務（2207）盈警料去年少賺83.3%至91.7%。收報4.2元，無升跌。

中聯通（0762）2月份5G套餐用戶增1.8%。收報5.54元，跌0.72%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.2元，收報3.94元，升12.57%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見19.5元，收報18.64元，跌2.92%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.17元，收報5.08元，升3.04%；巨子生物（2367）創上市新高，見58.8元，收報56.7元，升3.09%；中國投資開發（2909）創上市新高，見0.8元，收報0.8元，升17.65%；瑞爾集團（6639）創上市新高，見16.02元，收報15.76元，升12.57%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1058.4元，收報1058.4元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.15元，收報1024.15元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1059.9元，收報1059.7元，升0.07%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.45元，收報116.45元，升0.09%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.3元，收報8.3元，升5.46%；招金礦業（1818）創52周高，見11.14元，收報10.94元，升1.11%；鼎立資本（0356）創52周高，見0.134元，收報0.134元，升7.2%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.44元，收報0.38元，升8.57%；大昌微綫集團（0567）創52周高，見0.181元，收報0.174元，升6.75%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.25元，收報0.26元，無升跌；東曜藥業（1875）低見1.97元，收報1.97元，跌3.9%；中國擎天軟件（1297）低見0.238元，收報0.247元，跌3.14%；中國智能健康（0348）低見0.14元，收報0.173元，升0.58%；鼎億集團投資（0508）低見0.024元，收報0.027元，跌3.57%；力圖控股（1008）低見0.162元，收報0.178元，升2.89%；威訊控股（1087）低見0.45元，收報0.45元，跌11.76%；寶新金融（1282）低見0.173元，收報0.178元，跌2.73%；中國天保集團（1427）低見0.202元，收報0.224元，升2.28%；思城控股（1486）低見0.49元，收報0.49元，跌5.77%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.091元，收報0.1元，跌0.99%；HYPEBEAST（0150）低見0.33元，收報0.33元，無升跌；綠科科技國際（0195）低見0.42元，收報0.42元，跌6.67%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，跌2.05%；力寶（0226）低見2.1元，收報2.25元，跌2.6%；先施（0244）低見0.22元，收報0.249元，跌0.4%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；中國高速傳動（0658）低見3.04元，收報3.11元，升0.97%；山水水泥（0691）低見1.43元，收報1.43元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國智慧能源（1004）收報0.06元，升36.36%；萬星控股（8093）收報0.22元，升32.53%；滄港鐵路（2169）收報2.26元，升27.68%；雙財莊（2321）收報0.445元，升27.14%；仁德資源（8125）收報0.065元，升25%；迪諾斯環保（1452）收報0.104元，升23.81%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.157元，升22.66%；創陞控股（2680）收報0.325元，升22.64%；萬里印刷（8385）收報0.038元，升22.58%；新威國際（0058）收報0.129元，升21.7%；萬馬控股（6928）收報2.85元，升20.76%。

下跌異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.083元，跌30.83%；中國恒有源集團（8128）平上市低位0.03元，收報0.03元，跌30.23%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.6元，跌25%；匯彩控股（1180）收報0.83元，跌22.43%；萬咖壹聯（1762）創上市新低，見0.191元，收報0.213元，跌21.11%；天潤雲（2167）收報10.26元，跌20.71%；致浩達控股（1707）收報0.25元，跌20.63%；昇柏控股（2340）收報0.35元，跌18.6%；駿溢環球金融（8350）創上市新低，見0.074元，收報0.074元，跌17.78%；遠大中國（2789）收報0.052元，跌17.46%；拉近網娛（8172）收報0.083元，跌17%。

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半日沽空金額78億 盈富沽空金額最多

吉利全年多賺9%勝預期 派息0.21元

安踏去年少賺1.7% 末期息72分

中建築去年多賺17% 末期息增17.1%每股派0.24元

恒指半日升62點 成交減23% 北水第10日流入 藥明生物升6.7%