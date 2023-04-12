港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌6.16點子至2.7906%，是2月20日後最低，當日報2.60911%。對上一次連跌6日是3月29日，當日拆息報3.17494%。
港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多3點子，報7.8495元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.98點子至1.44929%；1星期HIBOR跌1.06點子至2.01964%；2星期HIBOR跌6.32點子至2.23827%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.02點子至3.49744%；6個月期HIBOR無升跌報4.00881%；12個月期HIBOR跌2.8點子至4.22191%。
美元指數現報102.153貶值0.051點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(與上日相同，仍為4月6日)報4.90029%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9999%，連續12日擴闊，利差是2023年2月17日後最闊，當日差距為-2.2487%。
其他報道
耶倫：目前全球經濟形勢好於六個月前 美國通脹出現積極的緩和跡象
騰訊曾跌近半成 大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS
恒指低開3點 科指跌0.19% 翰森製藥跌2.1% 阿里巴巴跌1.6%
叙福樓任命楊東為附屬公司首席財務官 楊東曾任職翠華、煌府婚宴專門店
觀望CPl數據 美債息上升 道指升98點連升4日 納指連跌兩日