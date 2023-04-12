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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 隔夜息升8點子

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌6.16點子至2.7906%，是2月20日後最低，當日報2.60911%。對上一次連跌6日是3月29日，當日拆息報3.17494%。

港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多3點子，報7.8495元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.98點子至1.44929%；1星期HIBOR跌1.06點子至2.01964%；2星期HIBOR跌6.32點子至2.23827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.02點子至3.49744%；6個月期HIBOR無升跌報4.00881%；12個月期HIBOR跌2.8點子至4.22191%。

美元指數現報102.153貶值0.051點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(與上日相同，仍為4月6日)報4.90029%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9999%，連續12日擴闊，利差是2023年2月17日後最闊，當日差距為-2.2487%。

 

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