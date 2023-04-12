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曾籲暫停AI研究 傳馬斯克暗中購入1萬GPU籌備AI項目

Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克早前簽署公開信，呼籲暫停先進人工智慧研究6個月，惟Business Insider報道，馬斯克暗中在Twitter推動新的生成式AI專案，更為此購入1萬個 GPU（繪圖處理器）。

報道引述知情人士報道，Twitte採購約1萬個GPU，並從 Alphabet 旗下的DeepMind 挖角 AI 人才，加入開發大型語言模型（Large Language Models，LLM）的計劃。報道提到，Twitter 將利用自家平台的大量數據資料訓練模型，惟現時發展生成式 AI 確切目的尚不明朗，或用來改善搜尋功能及幫助產生廣告內容。

馬斯克曾批評他過去參與創立的 OpenAI，亦曾簽署公開信，呼籲應暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統最少6個月。

 

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