受到消息剌激，與日本賭業有關概念股全面上升，當中升幅最大為Japan Cash Machine，升幅達17.16%；在港上市的彈珠機股Dynam（6889）及Niraku（1245）亦升4.88%及3.39%。反之在亞洲穩佔賭業龍頭地位的濠賭股，除銀河娛樂（0027）略為微升，餘皆下跌，跌幅最大為新濠國際（0200），跌3.28%。

日本開賭的消息醞釀多時，到換相後至今始有進展。據《時事通訊社》報道指，日本擬批准在三個地方建設具有賭場設施的綜合渡假村，除大阪之外，長崎縣提交的方案仍在評估中。

按照大阪市的計劃，擬建設的綜合渡假村會設於夢洲人工島，初始成本高達1.08萬億日圓，約合81億美元，冀每年吸納2000萬遊客。現時提出在當地建設賭場的公司，主要包括美高梅中國（2282）的母公司美高梅國際，及日本Orix（歐力士）。至於曾經因應日本開賭並作部署的銀河娛樂（0027）、新濠博亞（美：MLCO）、金沙中國（1928）的母公司美國拉斯維加斯金沙等，多已在疫情期間紛紛退出。

受惠於日本開賭的消息，在日本與開賭有關的概念股全面炒高，除了Japan Cash Machine之外，歐力士亦升2.02%；環球娛樂、世嘉、Glory、利樂美（Konami）、西日鐵、高島屋、住友倉庫、住友水泥則分別升6.86%、2.02%、1.92%、1.87%、0.63%、0.57%、0.21%、0.41%及1.69%。

在港方面，與日本開賭相關的彈珠機Dynam及Niraku的股價均有反應並抽高，但是規模相對細的Okura（1655）則沒有成交亦無升跌。濠賭股則大部份受壓，跌幅最大為新濠國際，只有銀娛略見升幅。

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