港元現報7.8498元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.55點子至1.85774%；1星期HIBOR跌3.98點子至2.24161%；2星期HIBOR跌0.3點子至2.44631%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.19點子至3.5131%；6個月期HIBOR無升跌報4.01095%；12個月期HIBOR升2.69點子至4.27762%。

美元指數現報100.849貶值0.162點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.94571%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1551%，連續2日擴闊，利差是2023年2月17日後最闊，當日差距為-2.2487%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年3月23日，當日利差報-1.4917%。

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